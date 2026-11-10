Bezpieczne cewnikowanie pacjenta – warsztaty dla lekarzy w Lubelskiej Izbie Lekarskiej

Praktyczne techniki cewnikowania pęcherza moczowego, dobór odpowiedniego sprzętu i zasady bezpieczeństwa procedury – to główne zagadnienia warsztatów „Cewnikowanie pacjenta w praktyce lekarza specjalisty niezabiegowego”, które odbyły się 6 listopada 2026 r. w Lubelskiej Izbie Lekarskiej.

Spotkanie połączyło część teoretyczną z praktycznymi ćwiczeniami. Uczestnicy poznali wskazania i przeciwwskazania do cewnikowania, zasady doboru cewnika oraz różnice w wykonywaniu procedury u kobiet i mężczyzn. Omówiono także zasady aseptyki, profilaktykę zakażeń, możliwe powikłania i sytuacje wymagające konsultacji urologicznej.

W części warsztatowej lekarze ćwiczyli przygotowanie pacjenta i sprzętu, prawidłową technikę cewnikowania oraz postępowanie w przypadku napotkania trudności. Szczególną uwagę poświęcono zapobieganiu urazom cewki moczowej i zakażeniom.

Szkolenie zakończyły stacje praktyczne, praca w grupach oraz sesja pytań i odpowiedzi. Warsztaty stanowiły okazję do doskonalenia umiejętności przydatnych w codziennej praktyce klinicznej, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pacjenta i właściwego rozpoznawania sytuacji wymagających konsultacji specjalistycznej. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Szkolenie przeprowadził lek. Andrzej Ciołko – specjalista urologii i chirurgii.