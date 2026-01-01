Photo Art Medica w Lublinie

Wernisaż wystawy podsumowujący trzynastą edycję Międzynarodowego Salonu Fotografii Artystycznej Lekarzy odbędzie się w najbliższą sobotę 7 lutego w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy” w siedzibie LIL przy ul. Chmielnej 4 w Lublinie.

Tegoroczny Salon zgromadził 100 uczestników z 15 krajów, którzy zaprezentowali 704 fotografie w trzech kategoriach – zabawa/radość/szczęście, temat wolny oraz fotografia medyczna.

PhotoArtMedica to wyjątkowe wydarzenie kulturalne organizowane przez Okręgową Izbę Lekarską w Częstochowie już od lat łączy świat medycyny i sztuki, prezentując bogactwo talentów i wrażliwości zawodów medycznych.

Wernisaż w LIL tradycyjnie rozpocznie się o godz. 12.