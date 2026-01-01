USK Nr 4 w Lublinie z prestiżowym certyfikatem World Stroke Organization. Pierwszy taki ośrodek w Polsce

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie otrzymał certyfikat Advanced Stroke Center Certification przyznawany przez World Stroke Organization (WSO). To najwyższy poziom międzynarodowej certyfikacji w zakresie kompleksowej opieki nad pacjentami z udarem mózgu. Tym samym lubelski szpital stał się pierwszym i – jak dotąd – jedynym ośrodkiem w Polsce posiadającym to prestiżowe wyróżnienie.

Certyfikat potwierdza spełnianie rygorystycznych standardów dotyczących diagnostyki, leczenia oraz organizacji opieki nad pacjentami z udarem. Ocenie podlegały m.in. wyposażenie szpitala, kwalifikacje personelu, szybkość wdrażania terapii, skuteczność procesów diagnostycznych, współpraca interdyscyplinarnych zespołów oraz monitorowanie jakości leczenia. Proces certyfikacji obejmował również zewnętrzny audyt przeprowadzony przez ekspertów World Stroke Organization.

Jak podkreśla dr n. med. Piotr Luchowski, kierujący Klinicznym Oddziałem Udarowym i Wczesnej Rehabilitacji Poudarowej, uzyskana certyfikacja jest potwierdzeniem wysokiej jakości kompleksowej opieki nad pacjentami z udarem mózgu – od momentu przyjęcia do szpitala aż po zakończenie hospitalizacji i rehabilitację.

Jednym z elementów, które zdecydowały o przyznaniu certyfikatu, jest wyjątkowo sprawna organizacja leczenia udarów. USK Nr 4 należy do ośrodków osiągających jedne z najkrótszych w Polsce czasów od przyjęcia pacjenta do rozpoczęcia leczenia interwencyjnego metodą trombektomii mechanicznej. Kluczową rolę odgrywa tu tzw. „stroke team” – wyspecjalizowany zespół lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych, który przejmuje opiekę nad pacjentem już od chwili przyjęcia do szpitala.

Placówka dysponuje również nowoczesnym zapleczem diagnostycznym, wykorzystującym zaawansowane techniki neuroobrazowania, w tym rozwiązania wspierane przez sztuczną inteligencję. Pozwala to na szybką ocenę rozległości zmian niedokrwiennych i kwalifikację do leczenia także części pacjentów zgłaszających się poza standardowym oknem terapeutycznym.

Według danych szpitala odsetek chorych leczonych metodami reperfuzyjnymi wynosi obecnie 45–47 proc. i należy do najwyższych w kraju. Trombektomie mechaniczne wykonywane są przez wyspecjalizowany zespół neuroradiologów, anestezjologów, pielęgniarek i techników elektroradiologii, a proces leczenia uzupełnia wczesna rehabilitacja neurologiczna, fizjoterapia oraz opieka logopedyczna.

World Stroke Organization jest największą globalną organizacją zajmującą się poprawą jakości profilaktyki i leczenia udarów mózgu. Uzyskanie certyfikacji Advanced Stroke Center potwierdza pozycję USK Nr 4 jako jednego z najbardziej zaawansowanych ośrodków leczenia udaru mózgu w Europie.

Więcej informacji na temat certyfikacji i organizacji leczenia udarów można znaleźć na stronie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie.

Fot. USK Nr 4 w Lublinie