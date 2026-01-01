Upały mogą zagrażać zdrowiu. Eksperci przypominają o ryzyku udaru i odwodnienia

Wysokie temperatury stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia, szczególnie wśród dzieci, seniorów oraz osób z chorobami przewlekłymi. W związku z falą upałów obserwowaną w wielu krajach Europy eksperci przypominają o zagrożeniach związanych z przegrzaniem organizmu, takich jak udar słoneczny, udar cieplny czy wyczerpanie cieplne.

Najczęściej spotykanym problemem jest udar słoneczny, określany również jako porażenie słoneczne. Dochodzi do niego w wyniku intensywnego nasłonecznienia głowy i karku. Objawy obejmują m.in. bóle i zawroty głowy, zaczerwienienie skóry, niepokój oraz ogólne osłabienie. W przypadku ich wystąpienia konieczne jest szybkie przeniesienie osoby poszkodowanej do chłodnego miejsca oraz zastosowanie chłodnych okładów.

Znacznie groźniejszym stanem jest udar cieplny, będący następstwem długotrwałego narażenia całego organizmu na wysoką temperaturę. Dochodzi wówczas do zaburzenia mechanizmów termoregulacji i wzrostu temperatury ciała nawet powyżej 40°C. Objawami mogą być gorąca skóra, przyspieszone tętno, duszność, skurcze mięśni, zaburzenia świadomości oraz utrata przytomności. Nieleczony udar cieplny może prowadzić do śpiączki, a nawet śmierci.

Specjaliści zwracają również uwagę na wyczerpanie cieplne, które jest skutkiem utraty dużej ilości płynów i elektrolitów. Objawia się ono m.in. silnym zmęczeniem, wzmożoną potliwością, nudnościami, osłabieniem, zawrotami głowy oraz spadkiem ciśnienia tętniczego. W większości przypadków poprawę przynosi odpoczynek w chłodnym miejscu i odpowiednie nawodnienie, jednak utrzymywanie się objawów może świadczyć o rozwijającym się udarze cieplnym.

Lekarze przypominają, że szczególnie narażone na skutki upałów są małe dzieci, osoby starsze oraz pacjenci cierpiący na choroby układu krążenia, oddechowego i metaboliczne. Ryzyko wzrasta także u osób wykonujących intensywny wysiłek fizyczny na świeżym powietrzu.

Aby ograniczyć ryzyko powikłań związanych z wysoką temperaturą, eksperci zalecają regularne nawadnianie organizmu, unikanie przebywania na słońcu w godzinach największego nasłonecznienia, noszenie lekkiej i przewiewnej odzieży, stosowanie nakryć głowy oraz kremów z filtrem UV. Należy również pamiętać, aby nigdy nie pozostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach, nawet na krótki czas.

W przypadku wystąpienia objawów udaru cieplnego lub utraty przytomności konieczne jest natychmiastowe wezwanie pomocy medycznej.

Źródło: PAP Nauka w Polsce, Ministerstwo Zdrowia

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