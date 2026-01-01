Nowa technologia leczenia arytmii w USK Nr 4. Pierwsi pacjenci skorzystali z systemu Affera

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie jako pierwszy ośrodek w województwie lubelskim wdrożył nowoczesny system Affera™ Mapping and Ablation System, przeznaczony do diagnostyki i leczenia złożonych zaburzeń rytmu serca. Zakup aparatury został sfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy, a pierwsze zabiegi z wykorzystaniem nowej technologii zostały już przeprowadzone w Uniwersyteckim Centrum Kardiologii i Kardiochirurgii.

Migotanie przedsionków, będące najczęstszą postacią arytmii serca, dotyka według szacunków od 700 tys. do ponad miliona Polaków. Schorzenie znacząco zwiększa ryzyko udaru mózgu i niewydolności serca. Jedną z najskuteczniejszych metod leczenia pozostaje ablacja, czyli małoinwazyjny zabieg polegający na eliminacji ognisk odpowiedzialnych za powstawanie zaburzeń rytmu.

Nowy system Affera™ łączy zaawansowane mapowanie elektrofizjologiczne serca z możliwością wykonywania ablacji przy użyciu dwóch rodzajów energii – fal radiowych (RF) oraz impulsów pola elektrycznego (PFA, elektroporacji). Dzięki temu lekarze mogą nie tylko precyzyjnie lokalizować źródło arytmii, ale również skutecznie je eliminować podczas jednej procedury.

Jak podkreśla prof. dr hab. n. med. Andrzej Głowniak, koordynator Uniwersyteckiego Centrum Kardiologii i Kardiochirurgii USK Nr 4, jest to pierwsza technologia pozwalająca na wykonanie wysokorozdzielczej trójwymiarowej mapy serca oraz przeprowadzenie ablacji przy użyciu jednego systemu i jednego cewnika. Rozwiązanie to zwiększa precyzję zabiegu, a jednocześnie ogranicza ryzyko powikłań związanych z koniecznością wymiany sprzętu podczas procedury.

Pierwszymi pacjentami poddanymi leczeniu z wykorzystaniem nowej technologii byli chorzy z arytmiami opornymi na wcześniejsze metody terapii, w tym osoby po kilku nieskutecznych zabiegach ablacji wykonywanych w innych ośrodkach. Jak podkreślają lekarze, obserwowane dotychczas wyniki dają nadzieję na skuteczniejsze leczenie najbardziej złożonych przypadków.

Do tej pory system Affera™ był wykorzystywany jedynie w kilku ośrodkach w Polsce. Wdrożenie tej technologii w Lublinie zwiększa dostęp mieszkańców regionu do nowoczesnych metod leczenia chorób układu krążenia bez konieczności kierowania pacjentów do ośrodków w innych częściach kraju.

Pierwsze zabiegi przeprowadzili specjaliści Klinicznego Oddziału Elektrokardiologii USK Nr 4 pod kierownictwem prof. Andrzeja Głowniaka i dr. n. med. Adama Tarkowskiego, przy wsparciu wielodyscyplinarnego zespołu anestezjologów, pielęgniarek, elektroradiologów oraz inżynierów firmy Medtronic.

Więcej informacji na temat wdrożenia systemu Affera™ można znaleźć na stronie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie.

Fot. USK Nr 4 w Lublinie / Medtronic