„Zabierz zdrowie na wakacje”. Piknik zdrowotny w USK Nr 4 w Lublinie

Promocja profilaktyki zdrowotnej, edukacja pacjentów oraz wsparcie krwiodawstwa były głównymi celami Pikniku Zdrowotnego „Zabierz zdrowie na wakacje”, który 17 czerwca odbył się przy Poradniach Specjalistycznych i Podstawowej Opiece Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie.

W wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy regionu, którzy mogli skorzystać z licznych bezpłatnych konsultacji prowadzonych przez specjalistów różnych dziedzin. Program obejmował m.in. porady dietetyczne, analizę składu ciała, konsultacje dotyczące wpływu diety na wyniki badań laboratoryjnych oraz spotkania z farmaceutą klinicznym poświęcone bezpiecznemu stosowaniu leków. Uczestnicy mogli również skorzystać z porad fizjoterapeutów, którzy prezentowali ćwiczenia i wskazówki dotyczące dostosowania aktywności fizycznej do stanu zdrowia.

Istotnym elementem wydarzenia były także działania edukacyjne związane z transplantologią. Zespół transplantologów USK Nr 4 przybliżał zainteresowanym zagadnienia związane z dawstwem narządów oraz znaczenie transplantacji we współczesnej medycynie.

Organizatorzy zadbali również o praktyczne aspekty przygotowań do wakacyjnych wyjazdów. Na miejscu można było uzyskać pomoc przy zapisach do Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), umożliwiającą korzystanie ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w krajach Unii Europejskiej.

Ważną częścią pikniku była akcja krwiodawstwa prowadzona we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Chętni mogli oddać krew w mobilnym punkcie poboru oraz uzyskać informacje na temat zasad i znaczenia honorowego krwiodawstwa.

– Dawca, który oddaje jedną jednostkę krwi, może uratować aż trzy życia, ponieważ z jednej jednostki przygotowuje się kilka składników krwi wykorzystywanych następnie w leczeniu pacjentów. Bez krwi nie jesteśmy w stanie przeprowadzać wielu zabiegów operacyjnych i ratować ludzkiego życia – podkreśla dr n. med. Katarzyna Błaszkiewicz, kierownik Działu Krwiolecznictwa USK Nr 4 w Lublinie.

Piknik był okazją nie tylko do skorzystania z porad specjalistów, ale także do promowania profilaktyki zdrowotnej oraz budowania świadomości społecznej w zakresie zdrowego stylu życia, transplantologii i honorowego krwiodawstwa.

Źródło: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Fot. Oliwia Gut