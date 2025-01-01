Adwent – rekolekcje 8-10 grudnia 2025 r.

Duszpasterstwo Służby Zdrowia zaprasza na Rekolekcje Adwentowe, które odbędą się w kościele rektoralnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica 16 a w Lublinie w dniach 8 -10 grudnia 2025 roku.

Rekolekcje poprowadzi ks. dr Maciej Staszak – kapłan Archidiecezji Lubelskiej, który święcenia kapłańskie przyjął w 1996r. i obecnie jest duszpasterzem kościoła rektoralnego św. Piotra przy ul. Królewskiej w Lublinie.

ks. Paweł Jędrzejewski

duszpasterz służby zdrowia archidiecezji lubelskiej