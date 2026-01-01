Medycy i studenci z WOŚP

Do 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jak co roku włączyli się także medycy i studenci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Robiącą wrażenie kwotę – 5100 złotych wylicytowano za wypad na ryby z rekordzistą świata i Polski, dr hab. n. med. Krzysztofem Pyrą. 1300 złotych to najwyższa oferta za domowy sernik z żurawiną, przygotowany specjalnie przez dr. n. med. Mateusza Szymańskiego.

Za 550 złotych wylicytowano udział w warsztatach Endo-Resto na wybrany temat z zakresu stomatologii zachowawczej i endodoncji, a za 450 złotych voucher na wybrany kurs Nauk Klinicznych WNL. Za 260 zł – opracowanie statystyczne wyników badań potrzebnych do pracy naukowej lub wystąpienia. Dwie wejściówki na marcowy International Medical Congress w Lublinie wylicytowano za 120 złotych.

Kolegium Dziekańskie Wydział Farmaceutyczny UM wystawiło na licytację WOŚP spacer z Kalą – wilczakiem czechosłowackim. Psie towarzystwo „poszło” za 200 złotych. Duszpasterstwo Akademickie UM zaproponowało udział w kursie przedmałżeńskim. Efekt licytacji – 110 złotych.

Organizatorem akcji na UMLum było Centrum Wolontariatu UMLub. Studenci uruchomili też elektroniczną e-skarbonkę do której uzbierali 10 630 zł.

Pieniądze zgromadzone podczas 34. finału WOŚP zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego dla oddziałów pediatrycznych i gastroenterologicznych w całym kraju. Do końca 25 stycznia, licznik Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekroczył kwotę 140 milionów złotych.

(jkg)