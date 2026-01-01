Do 2036 roku niepłodność może dotyczyć 80 mln kobiet. Największy wzrost prognozowany jest po 35. roku życia

Niepłodność wśród kobiet po 35. roku życia staje się jednym z najszybciej narastających problemów zdrowia publicznego. Z najnowszej analizy opublikowanej na łamach The Lancet Obstetrics, Gynaecology & Women’s Health wynika, że do 2036 roku liczba kobiet w wieku 35–49 lat zmagających się z niepłodnością może wzrosnąć z 53,6 mln do blisko 80 mln na całym świecie. Największy przyrost prognozowany jest w grupie kobiet między 35. a 39. rokiem życia.

Badanie, oparte na danych z 204 krajów, wskazuje, że problem nasila się przede wszystkim w państwach wysoko rozwiniętych. Jednym z głównych powodów jest odkładanie decyzji o macierzyństwie na późniejsze lata życia, kiedy naturalna rezerwa jajnikowa i potencjał rozrodczy stopniowo się zmniejszają. Autorzy podkreślają jednak, że na płodność wpływa również wiele innych czynników, m.in. stan zdrowia, styl życia, choroby współistniejące oraz uwarunkowania środowiskowe.

Eksperci zwracają uwagę, że rosnąca liczba pacjentek będzie oznaczała większe zapotrzebowanie na diagnostykę i leczenie niepłodności, a także na działania profilaktyczne i edukacyjne. Coraz większego znaczenia nabiera wczesna ocena płodności, odpowiednie poradnictwo dotyczące planowania rodziny oraz szybkie kierowanie par do diagnostyki, jeśli mimo regularnych starań ciąża nie pojawia się przez 12 miesięcy (lub po 6 miesiącach u kobiet po 35. roku życia).

Autorzy publikacji podkreślają również, że niepłodność jest istotnym problemem zdrowotnym i społecznym, wymagającym odpowiedniego planowania systemowego. Wraz ze starzeniem się społeczeństw oraz zmianami modelu życia konieczne będzie zwiększanie dostępności opieki reprodukcyjnej oraz rozwój skutecznych strategii profilaktyki i leczenia.

Źródło: https://www.thelancet.com/journals/lanogw/article/PIIS3050-5038%2826%2900116-0/fulltext

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