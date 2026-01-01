Lubelski szpital dołącza do ogólnopolskiego badania nad leczeniem groźnych arytmii

Pacjenci z województwa lubelskiego cierpiący na ciężkie komorowe zaburzenia rytmu serca zyskają dostęp do nowoczesnego leczenia oraz udziału w ogólnopolskim badaniu klinicznym. Oddział Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie został włączony do projektu EPISODE VT, który ma ocenić skuteczność nowoczesnej ablacji endo-epikardialnej u chorych z komorowym częstoskurczem serca.

Komorowy częstoskurcz należy do najgroźniejszych zaburzeń rytmu serca. Najczęściej rozwija się u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego, kiedy blizny pozawałowe zaburzają przewodzenie impulsów elektrycznych. Nieleczona arytmia może prowadzić do nagłego zatrzymania krążenia i stanowi bezpośrednie zagrożenie życia.

U wielu pacjentów stosuje się kardiowertery-defibrylatory (ICD), które przerywają groźne epizody arytmii, jednak nie eliminują ich przyczyny. W takich przypadkach konieczne może być leczenie zabiegowe z wykorzystaniem ablacji.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie wykonuje najbardziej zaawansowaną postać tej procedury – ablację endo-epikardialną, pozwalającą dotrzeć zarówno do wnętrza serca, jak i jego zewnętrznej powierzchni. Zabieg wykonywany jest u pacjentów z najbardziej złożonymi, opornymi na leczenie zaburzeniami rytmu serca. Zastosowanie nowoczesnych technik zwiększa bezpieczeństwo procedury i pozwala skuteczniej usuwać ogniska odpowiedzialne za powstawanie arytmii.

Lubelski ośrodek jest obecnie jedynym w województwie wykonującym tego typu zabiegi i jednym z zaledwie jedenastu szpitali w Polsce zakwalifikowanych do udziału w badaniu EPISODE VT. W ramach projektu do badania zostanie włączonych 220 pacjentów, a jego celem jest porównanie skuteczności ablacji endo-epikardialnej z dotychczas stosowanymi metodami leczenia.

Udział w projekcie oznacza nie tylko dostęp do najnowocześniejszych metod terapii, ale również możliwość objęcia pacjentów dwuletnią specjalistyczną opieką kardiologiczną. Dla mieszkańców regionu ma to szczególne znaczenie, ponieważ dotychczas osoby wymagające tego rodzaju leczenia często były kierowane do ośrodków w innych częściach kraju.

Zdaniem specjalistów udział w badaniu potwierdza wysokie kompetencje zespołu lubelskiego oddziału kardiologii oraz jego rosnącą rolę w rozwoju nowoczesnej elektrofizjologii. Wyniki projektu mogą w przyszłości wpłynąć na zmianę standardów leczenia komorowych zaburzeń rytmu serca.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Foto: UMWL