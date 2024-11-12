Chirurgia robotowa dynamicznie rozwija się w Polsce. Lubelskie ośrodki wpisują się w ogólnokrajowy trend

Chirurgia robotowa w Polsce rozwija się w imponującym tempie. Jak wynika z najnowszego raportu „Chirurgia robotowa 2026” przygotowanego przez Modern Healthcare Institute, w 2025 roku w 93 szpitalach wykonano ponad 24,5 tys. operacji z wykorzystaniem systemów robotowych – o 44 proc. więcej niż rok wcześniej. Równocześnie systematycznie rośnie liczba ośrodków oraz chirurgów wykorzystujących tę technologię w codziennej praktyce klinicznej.

Autorzy raportu podkreślają, że choć Polska przez wiele lat pozostawała w tyle za krajami Europy Zachodniej, obecnie robotyzacja chirurgii należy do najszybciej rozwijających się obszarów nowoczesnej medycyny. Zabiegi wykonywane są już nie tylko w urologii, ale coraz częściej także w chirurgii ogólnej i onkologicznej, kolorektalnej, ginekologii czy neurochirurgii. Nadal jednak zdecydowana większość operacji robotowych wykonywana jest u pacjentów leczonych z powodu chorób nowotworowych.

Trend ten widoczny jest również w województwie lubelskim. W ostatnich miesiącach na łamach „Medicusa” wielokrotnie informowaliśmy o kolejnych wdrożeniach nowoczesnych technik robotowych oraz sukcesach zespołów operacyjnych z lubelskich szpitali. Rozwijane są zarówno nowe programy chirurgii robotowej, jak i wykonywane coraz bardziej zaawansowane procedury, co potwierdza rosnącą pozycję regionalnych ośrodków na mapie nowoczesnej medycyny w Polsce.

Eksperci zwracają uwagę, że chirurgia robotowa oznacza nie tylko większą precyzję operacji, ale także mniejszy uraz okołooperacyjny, krótszy pobyt pacjenta w szpitalu oraz szybszy powrót do sprawności. Kluczowym wyzwaniem pozostaje jednak dalsze szkolenie specjalistów oraz zwiększanie dostępności nowoczesnych systemów robotowych w kolejnych placówkach.

Raport pokazuje, że chirurgia robotowa przestaje być rozwiązaniem zarezerwowanym dla nielicznych ośrodków. Coraz częściej staje się standardowym elementem leczenia zabiegowego, a rozwój tej technologii będzie jednym z najważniejszych kierunków współczesnej chirurgii.

Więcej informacji na temat raportu można znaleźć w serwisie PAP Nauka w Polsce – naukawpolsce.pl.

Fot. Łukasz Głaczkowski