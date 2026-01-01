Trauma Days 2026. Praktyczna szkoła chirurgii urazowo-ortopedycznej na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

Blisko 30 lekarzy specjalizujących się w ortopedii i traumatologii narządu ruchu wzięło udział w drugiej edycji kursu Trauma Days, która odbyła się w Collegium Anatomicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Bezpłatne szkolenie, organizowane przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, miało na celu doskonalenie praktycznych umiejętności młodych chirurgów urazowo-ortopedycznych.

W kursie uczestniczyli lekarze z lubelskich szpitali klinicznych oraz placówek z regionu, m.in. z Białej Podlaskiej, Zamościa, Lubartowa i Kraśnika. Nad przebiegiem szkolenia czuwało 15 wykładowców i instruktorów reprezentujących środowisko kliniczne oraz akademickie.

Program wydarzenia koncentrował się przede wszystkim na praktyce. Zajęcia prowadzono na preparatach anatomicznych, modelach szkoleniowych oraz z wykorzystaniem narzędzi symulacji medycznej. Uczestnicy doskonalili techniki operacyjne stosowane w leczeniu urazów biodra, kolana, stawu skokowego, łokcia, nadgarstka i ręki. Oprócz wykładów odbyły się pokazy operacyjne, warsztaty „tips & tricks” oraz samodzielne ćwiczenia wykonywane pod okiem doświadczonych operatorów.

Organizatorzy podkreślają, że praktyczne szkolenie stanowi niezbędny element kształcenia lekarzy zabiegowych. Możliwość ćwiczenia technik operacyjnych w kontrolowanych warunkach pozwala zdobywać doświadczenie bez ryzyka dla pacjentów, a jednocześnie zwiększa precyzję i bezpieczeństwo przyszłych zabiegów.

Znaczenie takich inicjatyw jest szczególnie istotne w regionie lubelskim. Specjaliści zwracają uwagę zarówno na dużą liczbę ciężkich urazów związanych z pracą w rolnictwie, jak i na rosnącą potrzebę przygotowania systemu ochrony zdrowia do leczenia urazów wielonarządowych. W tym kontekście rozwój kompetencji młodych chirurgów urazowo-ortopedycznych ma znaczenie nie tylko edukacyjne, ale również organizacyjne i społeczne.

Trauma Days jest także przykładem ścisłej współpracy pomiędzy jednostkami klinicznymi, Zakładem Anatomii Prawidłowej, Klinicznej i Obrazowej oraz Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Organizatorzy podkreślają, że nowoczesne kształcenie specjalistów wymaga połączenia wiedzy akademickiej, doświadczenia klinicznego i zaawansowanej symulacji medycznej.

Istotnym atutem wydarzenia była jego bezpłatna formuła. Dzięki wsparciu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz partnerów kursu młodzi lekarze mogli uczestniczyć w specjalistycznym szkoleniu bez ponoszenia kosztów, które w przypadku komercyjnych kursów tego typu sięgają nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Druga edycja Trauma Days potwierdziła, że Lublin staje się ważnym ośrodkiem praktycznego kształcenia lekarzy zabiegowych. Organizatorzy zapowiadają kontynuację projektu, który odpowiada na realne potrzeby środowiska ortopedów i traumatologów oraz wspiera rozwój kompetencji przyszłych specjalistów.

Źródło: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Fot. Michał Jałocha