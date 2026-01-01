Ponad 33 mln zł z KPO dla szpitala w Łęcznej. Inwestycje w geriatrię, kardiologię i cyfryzację

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej zrealizował projekty o łącznej wartości przekraczającej 33 mln zł dzięki wsparciu środków z Krajowego Planu Odbudowy. Inwestycje objęły rozwój opieki długoterminowej i geriatrycznej, modernizację diagnostyki kardiologicznej oraz cyfryzację placówki wraz ze wzmocnieniem cyberbezpieczeństwa.

Efekty przedsięwzięć zaprezentowano podczas konferencji zorganizowanej w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Projektów KPO w Ochronie Zdrowia pod hasłem „KPO – inwestujemy w Twoje zdrowie”.

Największy projekt dotyczył rozwoju opieki długoterminowej i geriatrycznej. Dzięki inwestycji o wartości ponad 20 mln zł zwiększono liczbę miejsc w zakładzie opiekuńczo-leczniczym z 33 do 121 łóżek. Oddział geriatrii został również doposażony w nowoczesny sprzęt medyczny, w tym specjalistyczne łóżka z wagą, analizatory parametrów krytycznych oraz nowoczesny aparat ultrasonograficzny.

Jak podkreślają przedstawiciele placówki, rozwój infrastruktury pozwolił nie tylko poprawić jakość opieki nad seniorami, ale również skrócić czas oczekiwania na planowe przyjęcie do oddziału geriatrycznego. Z nowych możliwości korzystają pacjenci nie tylko z powiatu łęczyńskiego, ale także z innych części województwa.

Istotną część środków przeznaczono na transformację cyfrową szpitala. Projekt o wartości blisko 11 mln zł umożliwił rozbudowę systemów informatycznych, digitalizację dokumentacji medycznej oraz wdrażanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo danych. Placówka przygotowuje się również do integracji z centralnym repozytorium danych medycznych, co w przyszłości ma usprawnić wymianę informacji pomiędzy podmiotami leczniczymi.

Trzecim obszarem inwestycji była kardiologia. Dzięki dofinansowaniu zakupiono nowoczesny echokardiograf, aparaty EKG oraz urządzenia do całodobowego monitorowania pracy serca i ciśnienia tętniczego. Nowy sprzęt ma umożliwić szybszą diagnostykę pacjentów oraz zwiększenie liczby wykonywanych badań.

Przedstawiciele szpitala podkreślają, że realizowane projekty są przykładem praktycznego wykorzystania środków europejskich do poprawy dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych. Korzyści z inwestycji odczuwają zarówno pacjenci, którzy zyskują dostęp do nowoczesnej diagnostyki i opieki, jak i personel medyczny, korzystający z nowych narzędzi oraz możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Więcej informacji na stronie SPZOZ w Łęcznej.

Fot. SPZOZ w Łęcznej