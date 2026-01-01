Zabieg „zastawka w zastawkę” uratował życie 84-letniej pacjentki. Nowatorska procedura w lubelskim szpitalu

Specjaliści Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie przeprowadzili skomplikowany, małoinwazyjny zabieg przezskórnego wszczepienia zastawki mitralnej metodą „zastawka w zastawkę” (valve-in-valve). Dzięki nowoczesnej procedurze udało się uratować życie 84-letniej pacjentki, u której klasyczna operacja kardiochirurgiczna wiązała się z bardzo wysokim ryzykiem.

Pacjentka trafiła do szpitala w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. W przeszłości przeszła już kilka poważnych zabiegów kardiochirurgicznych, w tym wszczepienie biologicznej zastawki mitralnej, plastykę zastawki trójdzielnej, przezcewnikową implantację zastawki aortalnej oraz wszczepienie stymulatora serca. W wyniku degeneracji wcześniej implantowanej protezy doszło do ciężkiego zwężenia zastawki i nasilonej hemolizy, powodującej głęboką anemię wymagającą regularnych przetoczeń krwi.

Ze względu na wiek pacjentki oraz liczne obciążenia zdrowotne ponowna operacja z otwarciem klatki piersiowej została uznana za zbyt ryzykowną. Zespół specjalistów zdecydował się więc na wykonanie zabiegu przezcewnikowego. Dostęp do serca uzyskano przez niewielkie nakłucie w pachwinie, a nową biologiczną protezę zastawki wszczepiono wewnątrz wcześniej implantowanej, uszkodzonej zastawki.

Procedura została przeprowadzona przez interdyscyplinarny zespół kardiologów interwencyjnych i kardiochirurgów przy wsparciu proktora z Uniwersyteckiego Szpitala Motol i Homolka w Pradze. Jak podkreślają lekarze, współpraca specjalistów różnych dziedzin oraz wykorzystanie nowoczesnej sali hybrydowej miały kluczowe znaczenie dla powodzenia zabiegu.

Efekt leczenia okazał się natychmiastowy. Badania potwierdziły prawidłową pracę nowo wszczepionej zastawki oraz całkowite ustąpienie hemolizy. Poziom hemoglobiny ustabilizował się, dzięki czemu pacjentka nie wymaga już dalszych transfuzji krwi, a wydolność układu krążenia uległa wyraźnej poprawie.

Zdaniem specjalistów przypadek ten pokazuje rosnącą rolę małoinwazyjnych technik przezcewnikowych w leczeniu pacjentów wysokiego ryzyka. Dla chorych, u których klasyczna kardiochirurgia nie jest możliwa, nowoczesne procedury typu „valve-in-valve” stają się często jedyną szansą na skuteczne leczenie i poprawę jakości życia.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego