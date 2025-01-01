Polityka nagrodziła Lubiniankę

Dr hab. n. med. i n. o zdr. Paulina Krawiec z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w niedzielę 19 października odebrała Nagrodę Naukową tygodnika Polityka w kategorii Nauka o Życiu.

Dr Krawiec znalazła się w gronie 15 laureatów tegorocznej, jubileuszowej 25. edycji tych cieszących się wielkim prestiżem nagród.

Dr hab. Paulina Krawiec jest kierownikiem Kliniki Pediatrii i Gastroenterologii UM w Lublinie oraz lekarzem kierującym Oddziałem Pediatrii i Gastroenterologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Jej działalność naukowa koncentruje się na nieswoistych chorobach zapalnych jelit u dzieci. W swoich badaniach poszukuje biomarkerów umożliwiających nieinwazyjne monitorowanie aktywności choroby, prognozowanie odpowiedzi na leczenie i ocenę ryzyka zaostrzeń.

Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji naukowych, laureatką Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców oraz Nagrody Zaufania Złoty OTIS. Uczestniczyła w programie Harvard Medical School Postgraduate Medical Education – Clinical Scholars in Research Training (Poland 2024) i odbyła staże w wiodących ośrodkach naukowych w Europie.

Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach: nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, techniczne i nauki o życiu.

Fot. Wioletta Mazur