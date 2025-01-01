Tysiąc operacji robotem da Vinci

Zeszły rok był rekordowy dla polskiej chirurgii robotowej, ten ma być jeszcze lepszy. – Nie musimy stać wiele godzin przy stole operacyjnym – oceniają lekarze. Zabiegi wykonywane są w ponad setce szpitali. Jednym z nich jest placówka przy al. Kraśnickiej w Lublinie, gdzie do tej pory przeprowadzono ich tysiąc.

Robot da Vinci to nowoczesne narzędzie operacyjne, stworzone do ułatwienia wykonywania skomplikowanych zabiegów chirurgicznych.

– To przede wszystkim małoinwazyjna metoda, która wielokrotnie przewyższa tradycyjne rozwiązania – tłumaczył w Radio Lublin specjalista ginekologii onkologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie, dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski.

– Długość cięcia w zakresie powłok jamy brzusznej to jest tylko 2-3 cm. Część pacjentek, które operujemy, wychodzi do domu nawet na następny dzień. Dużo szybciej wracają do swoich ról społecznych, rodzinnych, zawodowych. To jest także pewna precyzja tych zabiegów. Minimalne krwawienie. Dużą zaletą, o czym mówi się stosunkowo rzadko, jest dosyć krótka krzywa uczenia. Żeby wyszkolić chirurga ginekologa onkologa w zakresie zaawansowanej chirurgii laparoskopowej – według mnie jest to dużo trudniejsze, trwa dużo dłużej niż wyszkolenie chirurga robotycznego, ginekologa onkologa, który będzie w stanie przeprowadzać ten sam zakres zabiegów przy użyciu robota da Vinci. Nie mówiąc o tym, że sama pozycja realizacji tych zabiegów jest bardziej ergonomiczna. Nie musimy stać wiele godzin przy stole operacyjnym – dodał specjalista.

W lubelskim szpitalu przy al. Kraśnickiej robot pojawił się w lutym 2022 roku, a 21 kwietnia tego samego roku wykonano pierwszą operację, którą przeprowadził dr n. med. Jerzy Draus, specjalista z zakresu chirurgii kolorektalnej. Obecnie operacje z użyciem da Vinci wykonywane są w zakresie: urologii (prostatektomie radykalne), chirurgii onkologicznej kolorektalnej, ginekologii onkologicznej (nowotwory trzonu macicy, stany przedrakowe szyjki macicy), bariatrii (zmniejszenie żołądka – jako drugi ośrodek w Polsce) i torakochirurgii (od lipca 2025 r.). Planowane jest także rozszerzenie działalności o kardiochirurgię i laryngologię.

Rok 2024 był rekordowy dla polskiej chirurgii robotowej – wynika z najnowszego raportu Modern Healthcare Institute. W minionym roku przeprowadzono 17,1 tys. zabiegów robotowych, o 70 proc. więcej niż w 2023 r.

Około 97 proc. wszystkich operacji robotowych dotyczyło leczenia nowotworów. Zabiegów nieonkologicznych było około 500, przede wszystkim w obszarze kardiochirurgii, a także ginekologii, przepuklin, endometriozy, bariatrii, urologii i pediatrii.

Jak wynika z raportu zabiegi w asyście robotów chirurgicznych wykonuje w Polsce ponad 300 lekarzy. Spośród nich większość (ponad 200) stanowią urolodzy, zabiegami jelita grubego zajmuje się około 60 chirurgów, a operacjami w ginekologii – około 30.

Więcej danych z raportu w Serwisie Nauka w Polsce – naukawpolsce.pl.

