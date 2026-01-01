Skuteczne leczenie bólu pooperacyjnego zmniejsza ryzyko bólu przewlekłego

Prawidłowe leczenie ostrego bólu pooperacyjnego ma kluczowe znaczenie nie tylko dla komfortu pacjenta, ale również dla przebiegu rekonwalescencji i odległych efektów terapii. Eksperci uczestniczący w debacie Parlamentarnego Zespołu ds. Medycyny Bólu podkreślali, że niewystarczająca kontrola bólu po operacji zwiększa ryzyko jego przekształcenia w ból przewlekły oraz prowadzi do większej liczby powikłań i ponownych hospitalizacji.

W Polsce każdego roku wykonywanych jest około 1,5 mln zabiegów operacyjnych wymagających hospitalizacji. Jak wskazują specjaliści, nawet co dziesiąty pacjent z powodu nieprawidłowo leczonego bólu ostrego będzie później wymagał leczenia z powodu przewlekłego zespołu bólowego. Tego rodzaju dolegliwości mogą utrzymywać się przez wiele miesięcy, a nawet lat, mimo prawidłowego wygojenia rany i braku nawrotu choroby.

Eksperci zwracają uwagę, że niekontrolowany ból pooperacyjny wpływa negatywnie na funkcjonowanie wielu układów organizmu. Może prowadzić m.in. do zaburzeń snu, gorszego gojenia ran, zwiększonego ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych, wydłużenia hospitalizacji oraz opóźnienia powrotu do aktywności zawodowej. Szczególnie wysokie ryzyko przewlekłego bólu obserwuje się po operacjach klatki piersiowej oraz amputacjach kończyn.

Zdaniem specjalistów skuteczne leczenie bólu wymaga obecnie stosowania tzw. analgezji multimodalnej, łączącej farmakoterapię z metodami regionalnymi i niefarmakologicznymi. Coraz większe zainteresowanie budzi krioanalgezja, polegająca na czasowym zamrażaniu wybranych nerwów podczas zabiegu operacyjnego. Metoda ta znajduje zastosowanie m.in. w torakochirurgii i kardiochirurgii, a badania wskazują, że pozwala zmniejszyć natężenie bólu, ograniczyć zapotrzebowanie na leki przeciwbólowe oraz skrócić czas hospitalizacji.

Specjaliści przypominają, że skuteczne leczenie bólu jest nie tylko elementem poprawy komfortu chorego, ale także ważnym czynnikiem wpływającym na wyniki leczenia i bezpieczeństwo pacjentów. Dlatego Polskie Towarzystwo Badania Bólu postuluje zwiększenie dostępności nowoczesnych metod analgezji, w tym krioanalgezji i termolezji, oraz ich szersze uwzględnienie w systemie świadczeń gwarantowanych.

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