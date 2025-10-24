Kraina lodu i ognia

O urodzie i atrakcjach Islandii, nieustannie wiejącym wietrze, gejzerach, wodospadach, przyrodzie i potrawach a także o licznej polonii zamieszkującej wyspę, opowiadali w piątkowy wieczór 24 października na spotkaniu Klubu Globtrotera Dariusz i Grażyna Hankiewiczowie i Krzysztof Sak.

Spotkanie zorganizowała Komisja Kultury Lubelskiej Izby Lekarskiej, które jak zawsze odbyło się w Klubie Lekarza w siedzibie LIL przy ul. Chmielna 4.

Globtroterzy dzielili się swoimi wrażeniami z podróży, uczestnicy mogli też obejrzeć zachwycające swą urodą pokazy zdjęć w formie diaporamy a na zakończenie skosztować bardzo islandzkich przysmaków, czyli suszonej ryby.

Zdjęcia: Iwona Burdzanowska i Krzysztof Wałecki