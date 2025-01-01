Bardzo nowa neurochirurgia wojskowa

W 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Lublinie oddano do użytku nowoczesny oddział neurochirurgii. Uroczyste otwarcie oddziału w nowej lokalizacji odbyło się 10 grudnia i było zwieńczeniem zakończenia realizacji inwestycji pn. „Nadbudowa budynku głównego szpitala z przeznaczeniem na oddział neurochirurgii, kardiologii oraz rehabilitacji kardiologicznej i neurochirurgicznej”.

Oddział neurochirurgii wyposażony został w ultranowoczesną salę operacyjną hybrydową, która łączy w sobie klasyczną salę operacyjną z zaawansowanym sprzętem do obrazowania (w tym angiograf, O-arm – śródoperacyjny system diagnostyki obrazowej. Dr Michał Brzozowski, ordynator oddziału, podkreślił, że to nowe możliwości, które pozwolą na wykonywanie nowych zabiegów i zwiększenie hospitalizacji większej ilości pacjentów – oddział ma teraz 30 łóżek, wcześniej tylko 10). Powstała również sala wyburzeń oraz sala intensywnego nadzoru nad pacjentami. Łączna wartość inwestycji wyniosła ok. 145 mln (w tym 100 mln prace budowlane, 45 mln sprzęt), zrealizowana została dzięki dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Obrony Narodowej.

W uroczystościach związanych z zakończeniem inwestycji udział wziął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Cezary Tomczyk, który mówił o potrzebie tworzenia nowych ośrodków medycyny pola walki oraz centrów katastrof, które mogłyby powstawać we współpracy z uczelniami medycznymi. Należy podkreślić, że w lubelskim szpitalu wojskowym powstaje Zakład Medycyny Pola Walki i Katastrof.

Oprac. aa