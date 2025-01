Zamojski szpital wylicza sukcesy

„Papieski” szpital w Zamościu zaczyna nowy rok podsumowaniem swoich kluczowych inwestycji. Jak wylicza placówka ich łączna wartość to ponad 10 milionów złotych. Ich realizacja między innymi podniesie bezpieczeństwo pracowników szpitala.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje o oficjalnym zakończeniu realizacji czterech strategicznych dla placówki inwestycji. W zamierzeniu mają one znacząco podnieść standard świadczonych usług medycznych, bezpieczeństwo pacjentów i personelu, a także dostosują szpitalną infrastrukturę do obowiązujących przepisów.

Na 9 stycznia zaplanowano podsumowanie realizacji ważnych dla placówki zmian.

– Dostawa angiografu oraz adaptacja Pracowni Hemodynamicznej. Zakupiony angiograf Azurion 7 z mocowaniem podłogowym to jedno z najnowocześniejszych urządzeń do diagnostyki i zabiegów kardiologicznych. Projekt obejmował także adaptację pomieszczeń Pracowni Hemodynamicznej. Kluczowe korzyści to: zaawansowana diagnostyka i interwencje w kardiologii interwencyjnej. Wyjątkowa jakość obrazowania dzięki technologii ClarityIQ. Minimalizacja dawki promieniowania dla pacjentów i personelu. Zintegrowana platforma IntraSight umożliwiająca szybką ocenę stanu pacjenta – wylicza Alicja Palonka, rzecznik prasowy i kierownik Biura Dyrekcji SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

To najdroższa z czterech inwestycji, jej wartość miał blisko 7 milionów złotych.

Kolejną była modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej, dzięki której zwiększyło się bezpieczeństwo pacjentów i personelu. Teraz szpital ma owoczesny system wykrywania i ostrzegania o zagrożeniach pożarowych.

Optymalne warunki klimatyczne w salach operacyjnych dzięki czemu zwiększył się komfort pracujących tam osób oraz bezpieczeństwo pacjentów to efekt modernizacji instalacji klimatyzacji dla Bloku Operacyjnego. Prace objęły wymianę urządzeń, budowę konstrukcji wsporczej dla nowego chillera.

W grudniu zeszłego roku zakończyły się prace mające dostosować szpitalne lądowisko do najnowszych przepisów Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Powstała nowa nawierzchnia i oznakowanie. W ramach projektu wymienione zostało oświetlenie nawigacyjne i urządzenia nawigacyjne.

– Podsumowując, łączna wartość zrealizowanych inwestycji wynosi 10 047 843,85 zł, z czego aż 9 768 245,00 zł zostało sfinansowane z budżetu Województwa Lubelskiego – wylicza rzeczniczka zamojskiego szpitala.

(oprac. jkg)

Fot. SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu