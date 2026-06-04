Wakacyjny kontakt z naturą sprzyja zdrowiu. Badaczki wskazują na korzyści dla dobrostanu

Okres wakacyjny to dla wielu osób okazja do odpoczynku na łonie natury. Jak wskazują wyniki badań psycholożek z Instytutu Psychologii PAN, kontakt z przyrodą może przynosić wymierne korzyści dla zdrowia psychicznego i dobrostanu, a jego znaczenie wykracza daleko poza chwilowy relaks.

Badanie przeprowadzone wśród 1038 dorosłych Polaków wykazało, że osoby odczuwające silniejszą więź z naturą częściej deklarują wyższy poziom dobrostanu psychicznego, rzadziej doświadczają stresu, lęku i objawów depresji oraz częściej podejmują zachowania proekologiczne. Naukowcy podkreślają, że kluczowe znaczenie ma nie tylko częstotliwość przebywania na świeżym powietrzu, ale również subiektywne poczucie emocjonalnej więzi z otaczającą przyrodą.

Zdaniem autorek kontakt z naturą może wspierać proces regeneracji psychicznej, ułatwiać regulację emocji oraz ograniczać skutki przewlekłego stresu. Nawet krótki spacer po lesie, parku czy terenach zielonych może stanowić element profilaktyki zdrowia psychicznego, szczególnie w okresach wzmożonego obciążenia zawodowego.

Wyniki badań mają szczególne znaczenie również dla pracowników ochrony zdrowia, którzy na co dzień funkcjonują w środowisku narażonym na wysoki poziom stresu i ryzyko wypalenia zawodowego. Eksperci przypominają, że regeneracja organizmu wymaga nie tylko odpoczynku od obowiązków, ale także świadomego dbania o dobrostan psychiczny.

Wakacyjny urlop może być dobrą okazją, aby częściej wybierać aktywność na świeżym powietrzu – spacery, wycieczki rowerowe czy pobyt w lesie lub nad wodą. Jak podkreślają badaczki, regularny kontakt z naturą nie zastępuje profesjonalnej pomocy psychologicznej w przypadku zaburzeń psychicznych, może jednak stanowić ważny element codziennej profilaktyki i wspierania zdrowia.

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