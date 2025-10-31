Nowa rehabilitacja dla pacjentów onkologicznych

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli otrzymało ponad 1,9 mln zł na zakup nowoczesnego sprzętu do rehabilitacji leczniczej. Środki te zostaną przeznaczone na kompleksowe wsparcie pacjentów onkologicznych w procesie powrotu do sprawności po zakończonym leczeniu.

Ministerstwo Zdrowia rozstrzygnęło właśnie konkurs w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Zakup sprzętu do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów onkologicznych” w 2025 r. Lubelska placówka dostanie blisko 1,4 mln zł dofinansowania. Resztę, czyli 30%, przekaże Samorząd Województwa Lubelskiego.

Za pozyskane środki Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej zakupi m.in. zestaw do diagnostyki i rehabilitacji kończyn górnych i dolnych, bieżnię do nauki chodu, aparaty do terapii uciskowej i drenażu limfatycznego, urządzenia do kinezyterapii i radiofrekwencji, aparat do krioterapii, urządzenie do ćwiczeń stawu barkowego z oporem elastycznym, aparaty do głębokiej oscylacji.

Nowy sprzęt umożliwi jeszcze skuteczniejsze prowadzenie terapii dostosowanych do indywidualnych potrzeb chorych, a także wdrożenie nowoczesnych metod usprawniania. Chodzi tu m.in. o prowadzenie terapii ukierunkowanych na przywracanie sprawności ruchowej, zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz poprawę jakości życia pacjentów onkologicznych. Dzięki temu osoby przechodzące trudne leczenie onkologiczne będą mogły szybciej wrócić do codziennej aktywności i funkcjonowania w społeczeństwie.

Zdjęcia COZL