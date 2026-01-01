Szpitalny plac budowy w Łęcznej

Obok szpitala w Łęcznej trwa budowa siedziby Powiatowego Centrum Zdrowia Psychicznego. Powstanie jednopiętrowy, wolnostojący budynek, który ma być gotowy do końca tego roku.

Nigdy w Łęcznej nie było stacjonarnego oddziału psychiatrii. Dlatego powstał pomysł by stworzyć ośrodek, który będzie miał do zaoferowania wiele rodzajów świadczeń, tak by zapewnić pomoc osobom zmagającym się z różnymi problemami psychicznymi.

– W nowym obiekcie powstanie Poradnia Zdrowia Psychicznego z sześcioma gabinetami, oddział stacjonarny z 24 łóżkami, ZOL o profilu psychiatrycznym z 24 miejscami oraz oddział dzienny dla 20 pacjentów – wylicza dyrektor SPZOZ w Łęcznej Krzysztof Bojarski. – Prace rozpoczęliśmy w styczniu, ale z powodu zimy inwestycja nieco zwolniła.

Jak informuje placówka, PCZP będzie połączone z głównym budynkiem szpitala podziemnym tunelem, którym będzie się można również dostać do podziemnego parkingu i miejsca schronienia.

Obecnie w Łęcznej działa dzienny oddział psychiatryczny, poradnia zdrowia psychicznego i zespół leczenia środowiskowego, gdzie pracuje trzynaście osób: lekarze, psycholodzy, terapeuci.

Inwestorem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychicznego jest SPZOZ w Łęcznej, koszt powstania centrum to około 21 milionów zł.

