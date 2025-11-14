Jak był plener, to jest wystawa

Wernisaż poplenerowej wystawy XII Ogólnopolskiego Pleneru Fotograficznego Lekarzy Kazimierz Dolny 2025 odbył się w sobotnie południe 15 listopada 2025 roku w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej.

W uroczystym otwarciu wystawy, którą będzie można oglądać w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U lekarzy”, (Klub Lekarza, Lublin, ul. Chmielna 4) do 12 grudnia, uczestniczył szef Komisji Kultury LIL Dariusz Hankiewicz, wiceprezes ORL Dariusz Samborki i prezes lubelskiego okręgu Związku Polskich Artystów Fotografików Paweł Zamierowski a także licznie przybyli uczestnicy ostatniej edycji kazimierskiego pleneru.

Tegoroczny już XII Ogólnopolski Plener Fotograficzny Lekarzy zorganizowany przez Komisję Kultury Lubelskiej Izby Lekarskiej przy wsparciu Naczelnej Rady Lekarskiej zgromadził 20 lekarzy z całej Polski. Zajęcia odbywały się w gościnnych wnętrzach Domu Dziennikarza SDP w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

Obok codziennych wędrówek po kazimierskich zakątkach i ich fotografowaniu, uczestnicy spotkali się z parterem technologicznym firmą KDM Foto z Lublina, a także z mentorem – Jakubem Szymańskim, członkiem ZPAF okręgu lubelskiego, który poprowadził spotkanie na temat sztuki reportażu fotograficznego.

Już za rok we wrześniu 2026 roku zaplanowano kolejne XIII spotkanie lekarzy – pasjonatów fotografii.

