Centrum ratuje wzrok

Rośnie liczba osób z chorobami plamki żółtej i według prognoz ta liczba ma się jeszcze podwoić. – I to w ciągu najbliższych dziesięciu lat – mówił w czasie konferencji 26 stycznia br. kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej USK 1 prof. Robert Rejdak.

W działającym w szpitalu USK1- od września u br – Europejskim Centrum Innowacyjnej Terapii Chorób Plamki już miesięcznie wykonuje się 900 operacji u tych pacjentów (pierwsze zabiegi w nowym centrum przeprowadzono w grudniu ub.r.) W najbliższym czasie w Centrum ilość operacji ma wzrosnąć do 1000.

Europejskie Centrum Innowacyjnej Terapii Chorób Plamki Żółtej to nowoczesny, doskonale wyposażony ośrodek, m.in. dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, która przekazała sprzęt za ok. 6 mln zł. – Dzięki temu możemy istotnie zwiększyć dostępność dla naszych pacjentów i zwiększać ilość operacji – podkreślał prof. Rejdak.

W konferencji uczestniczył rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Wojciech Załuska i prezes stowarzyszenia pacjentów Retina AMD Polska Małgorzata Pacholec, która oszacowała, że wysiękowe zwyrodnienie plamki żółtej dotyka kilkudziesięciu tysięcy Polaków rocznie.

Przypomnijmy, że Centrum działa w odrestaurowanym Pałacu Chrzanowskich przy ul. Chmielnej w Lublinie. Przebudowa kosztowała ok. 32 mln zł. Ośrodek specjalizuje się w chorobach plamki, wczesnej diagnostyce chorób wzroku u dzieci w szkołach, rozwija też telemedycynę. Prowadzi się tu też terapię jednodniowe i ambulatoryjne.

