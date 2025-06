Turniej Tenisowy Lekarzy „III Memoriał im. Dr Edwarda Wolińskiego” w Puławach

W dniach 17–18 maja 2025 roku w Puławach odbył się pod patronatem Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie, regionalny Turniej Tenisowy Lekarzy pod nazwą „III Memoriał im. Dr Edwarda Wolińskiego”.

Turniej ten na stałe już zagościł w terminarzu lekarskich imprez tenisowych naszej społeczności. Zgromadził wielu pasjonatów białego sportu wywodzących się ze środowiska medycznego. Rozgrywki odbyły się na Puławskich Kortach Tenisowych należących do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W turnieju wzięło udział 35 lekarzy z naszego regionu – zarówno aktywnych zawodowo, jak i emerytowanych. Rywalizacja toczyła się w kilku kategoriach wiekowych oraz w grach pojedynczych i podwójnych. Mimo niesprzyjającej pogody, dzięki sprawnej organizacji, wyrozumiałości i dyscypliny uczestników oraz możliwości skorzystania z kortów halowych, udało się rozegrać wszystkie mecze w poszczególnych kategoriach. Zawodniczki i zawodnicy zaprezentowali sportowego ducha walki, a wydarzenie przebiegło w przyjaznej atmosferze, sprzyjającej integracji środowiska lekarskiego. Organizacja oraz atmosfera spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem uczestników, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Turniej w Puławach kolejny raz udowodnił, że sport może być świetnym sposobem na zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, a także na budowanie relacji i współpracy w środowisku medycznym. Organizatorzy już dziś zapowiadają kolejną edycję turnieju w 2026 roku. Do zobaczenia w Łęcznej lub ponownie w Puławach. Wszystkim uczestnikom składamy podziękowania za udział i wyśmienitą postawę sportową, a Zarządowi Komisji Rekreacji i Sportu Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie za patronat oraz finansowe wsparcie turnieju.

Ireneusz Ostrowski, Mateusz Woźniakowski, Andrzej Semczuk

WYNIKI TURNIEJU:

Gra pojedyncza – Kobiety – Kategoria OPEN:

Małgorzata Pietras-Staszczyk Katarzyna Galewska-Grabowska Joanna Szafranek

Gra pojedyncza – Kobiety – Kategoria 50+:

Halina Marmurowska-Michałowska Joanna Martyniuk Rozalia Szafranek

Gra pojedyncza – Mężczyźni – Kategoria OPEN:

Jakub Baszak Ireneusz Ostrowski Maciej Szmygin

Gra pojedyncza – Mężczyźni – Kategoria 40+:

Rafał Galik Jacek Jaworski Łukasz Szymczak

Gra pojedyncza – Mężczyźni – Kategoria 50+:

Ireneusz Ostrowski Tomasz Ostrowski Tomasz Sidor

Gra pojedyncza – Mężczyźni – Kategoria 60+:

Krzysztof Stadnik Jacek Baszak Andrzej Mydlak

Gra pojedyncza – Mężczyźni – Kategoria 70+:

Andrzej Górecki Andrzej Zieja Krzysztof Michałowski

Gra podwójna – Kobiety:

Małgorzata Pietras/Staszczyk / Katarzyna Galewska-Grabowska Halina Marmurowska-Michałowska / Justyna Car Rozalia Szafranek / Joanna Szafranek

Gra podwójna – Mężczyźni: