Prof. Wojciech Polkowski koordynatorem europejskiego oddziału IGCA

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie został wybrany na koordynatora europejskiego oddziału International Gastric Cancer Association (IGCA) na kadencję 2026–2030. Jedną z pierwszych inicjatyw Profesora będzie organizacja w Lublinie spotkania europejskich ekspertów zajmujących się leczeniem raka żołądka.

To ważne wyróżnienie dla Profesora i docenienie jego wieloletniego zaangażowania w rozwój chirurgii onkologicznej oraz międzynarodowej współpracy naukowej. IGCA jest międzynarodowym stowarzyszeniem skupiającym specjalistów zajmujących się diagnostyką, leczeniem i badaniami nad rakiem żołądka.

W dniach 21–23 października 2027 r. Lublin będzie gospodarzem spotkania europejskiego oddziału organizacji. Jednym z jego najważniejszych punktów będzie otwarta sesja naukowa „Multidisciplinary Case Discussion in Gastric Cancer”. Jej formuła będzie opierać się na wspólnej analizie rzeczywistych, złożonych przypadków klinicznych i dyskusji nad optymalnymi strategiami leczenia.

W spotkaniu wezmą udział specjaliści różnych dziedzin, m.in. chirurdzy onkologiczni, onkolodzy kliniczni, radioterapeuci, radiolodzy i patomorfolodzy. Lekarze z Lublina i regionu będą mieli możliwość przedstawienia własnych przypadków oraz wymiany doświadczeń z uznanymi europejskimi ekspertami.

– Chciałbym, aby działalność European Chapter IGCA przekładała się na rzeczywistą współpracę między europejskimi ośrodkami i przynosiła konkretne korzyści pacjentom – podkreśla prof. Wojciech Polkowski. Jak zaznacza, szczególnie zależy mu na stworzeniu przestrzeni do partnerskiej wymiany doświadczeń między lekarzami z regionu a europejskimi autorytetami.

Organizacja wydarzenia będzie również okazją do zaprezentowania potencjału naukowego i klinicznego lubelskiego środowiska medycznego oraz promocji miasta jako miejsca międzynarodowych spotkań naukowych.

W trakcie czteroletniej kadencji prof. Polkowski zamierza wspierać rozwój europejskiej współpracy, inicjować kontakty między ośrodkami oraz promować aktywny udział polskich specjalistów, w tym młodych lekarzy i badaczy, w międzynarodowych przedsięwzięciach poświęconych rakowi żołądka.

Prof. Wojciech Polkowski jest kierownikiem Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Od wielu lat zajmuje się chirurgicznym leczeniem nowotworów przewodu pokarmowego, ze szczególnym uwzględnieniem raka żołądka.

Gratulujemy Panu Profesorowi i życzymy powodzenia w realizacji planów!

Źrodło: Uniwersytet Medyczny w Lublinie