Okuliści obradują i ćwiczą

W Lublinie 4 lutego rozpoczęły się szkolenia lekarek i lekarzy okulistów z Ukrainy, realizowane w ramach Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina Mosty Zdrowia. Uczestniczy w nich grupa 50 osób, w sumie ze szkoleń skorzysta dwustu ukraińskich medyków. Inicjatywa jest okazją nie tylko do nauki i wymiany doświadczeń, ale także możliwością odbycia ćwiczeń na najnowocześniejszych symulatorach. – zarówno w Auli Okulistyki przy ul. Chmielnej, jak również w Lubelskim Centrum Konferencyjnym podczas trwającej właśnie Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nowości w okulistyce – edukacja i praktyka”. W wydarzeniu uczestniczy ponad 400 lekarzy z 14 krajów, także ekspertów z Polski i zagranicy.

Odbywająca się X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja „Nowości w Okulistyce – Edukacja i Praktyka” (6-7 lutego 2026 roku) gromadzi wybitnych ekspertów, oferując warsztaty, kursy (m.in. wirtualna perymetria, choroby rogówki) oraz dyskusje o innowacyjnych terapiach, w tym o leczeniu chorób plamki żółtej i zaburzeniach ruchomości oczu.

Głównym celem Programu Interreg jest poprawa jakości opieki zdrowotnej oraz zmniejszenia nierówności w dostępie do nowoczesnej diagnostyki i skutecznego leczenia pacjentów z regionów województwa lubelskiego (PL), obwodu lwowskiego i obwodu wołyńskiego (UA).

Liderem Programu jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie, jego kierownikiem prof. dr hab., dr h.c. Robert Rejdak, zaś partnerami: Danylo Halytsky Lviv National Medical Universit (Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny im. Daniela Halickiego), Lesya Ukrainka Volyn National Universit (Wołyński Uniwersytet Narodowy Ukrainy im. Łesi Ukrainki), Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, Volyn Regional Clinical Hospita (Wołyński Okręgowy Szpital Kliniczny).

fot. Anna Guzowska/USK1