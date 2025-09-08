Okręgowa Rada Lekarska obradowała

W środę 10 września br odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie, któremu przewodniczył prezes Leszek Buk.

Po otwarciu posiedzenia, omówieniu bieżących spraw w poszczególnych delegaturach wysłuchaniu sprawozdań z działalności komisji problemowych, zebrani podjęli uchwałę w sprawie zwołania XLVI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej (odbędzie się 21 marca 2026 roku w Collegium Maius). Powołano też trzyosobowy zespół organizacyjny wyborów w skład którego weszły: Wioletta Szafrańska-Kocuń; Barbara Hasiec i Maria Dura.

Już za dwa tygodnie w środę 24 września br rozpoczną się wybory delegatów na marcowy zjazd lekarzy LIL – zgłosiło się blisko 360 członków lubelskiej izby – spośród nich 280 osób otrzyma mandat delegata na zjazd.

