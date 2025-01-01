Ambulanse dla lubelskiego pogotowia

W czwartek 25 września Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie otrzymało 4 nowe ambulanse, które będą w dyspozycji podstacji Śródmieście i Felin a także filii w Świdniku i Kraśniku.

Systematyczna wymiana ambulansów to jeden z priorytetów strategii Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. Pojazdy marki Mercedes Sprinter wyposażone są w automatyczną skrzynię biegów, dzięki temu ich eksploatacja w trakcie interwencji będzie jeszcze efektywniejsza.

Zakup karetek wyniósł ponad 2,5 mln zł. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie.

