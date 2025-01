Hrubieszowski szpital po modernizacji

Powiatowy szpital w Hrubieszowie uroczyście otworzył odnowiony ZOL i zmodernizowaną Izbę Przyjęć. Placówka w poniedziałek oficjalnie pochwaliła się inwestycjami.

27 stycznia w Szpitalu Powiatowym im. Św. Jadwigi Królowej w Hrubieszowie oficjalnie otwarto zmodernizowany Zakład Opiekuńczo Leczniczy, Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej oraz Izbę Przyjęć. Licznie zgromadzeni przedstawiciele władz rządowych, wojewódzkich i samorządowych życzyli władzom szpitala i pracownikom by zmodernizowana infrastruktura jak najdłużej służyła dla dobra mieszkańców całego powiatu. Koszt inwestycji to ponad 16 milionów złotych.

Zakład Opiekuńczo Leczniczy pierwotnie działał w miejscu dawnego Oddziału Pulmonologicznego. Gdy otwierano go w grudniu 2022 roku już było wiadomo, że zakład mający 35 łóżek to za mało jak na potrzeby starszych mieszkańców powiatu. Ówczesne władze szpitala zapowiadały przeniesienie i powiększenie ZOL. Zakład, który oficjalnie otwarto w poniedziałek mieści się na dolnych kondygnacjach budynku „C” hrubieszowskiej placówki i tworzy go 70 łóżek.

Równie potrzebna była w hrubieszowskim szpitalu modernizacja Izby Przyjęć. Gdy latem 2023 roku zaczynały się prace zapowiadano, że to bardzo ważne miejsce zmieni się diametralnie dzięki powstaniu nowych pomieszczeń, między innymi sali reanimacyjnej. Oprócz zmian lokalowych inwestycja szacowana na ponad 7 milionów złotych zakładała instalację nowego sprzętu.

Fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, Lubelski Urząd Wojewódzki