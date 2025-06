Bombaj dla okulistów

W Bombaju w czerwcu br oficjalnie otwarto jedno z największych na świecie centrów okulistycznych. Wśród fundatorów i pomysłodawców tej inicjatywy byli również okuliści z Kliniki Okulistyki Ogólnej UM w Lublinie, pracujący pod kierownictwem prof. Roberta Rejdaka. W Bombaju lekarze będą uczestniczyć w międzynarodowym projekcie walki ze ślepotą.

Dla lekarzy będzie to okazja do kontaktu z przypadkami, które w Europie praktycznie już nie występują. Indyjski system opieki zdrowotnej jest niezwykle przeciążony, a dostęp do nowoczesnych terapii dla najbiedniejszej grupy społeczeństwa jest utrudniony lub wręcz niedostępny. Centrum obejmie opieką medyczną przede wszystkim pacjentów wymagających leczenia m. in. w zakresie chirurgii zaćmy, siatkówki i ciała szklistego, chirurgii rogówki.

Profesor Robert Rejdak: Jesteśmy fundatorem ośrodka szkoleniowego w zakresie chirurgii oka w Bombaju. To inicjatywa umożliwiająca szkolenie młodych okulistów z Polski w okulistyce zabiegowej pod okiem doświadczonych specjalistów. Połączyliśmy siły wraz ze współpracującymi z kliniką od wielu lat profesorami – Sundaramem Natarajan z Bombaju i Ashrafem Armia z Kairu. Pierwszy z nich jest laureatem medalu Unii Lubelskiej, przyznanego przez Prezydenta M. Lublin Krzysztofa Żuka.

Pierwszy wyjazd specjalistów z USK Nr 1 do Bombaju nastąpi pod koniec tego roku.

