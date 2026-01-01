Orkiestra grała jak z nut!

Nowe endoskopy to sprzęt, który zawsze jest potrzebny w Klinice Pediatrii i Gastroenterologii UM w Lublinie, mówiła dr hab. n. med. Paulina Krawiec lekarz kierująca Oddziałem Pediatrii i Gastroenterologii USD w Lublinie. Razem ze studentami z Naukowego Koła Gastroenterologii Dziecięcej, pracownicy kliniki kwestowali na rzecz pacjentów w lubelskim sztabie WOŚP, który tradycyjnie od lat mieścił się Galerii Olimp.

To jedno z marzeń, które powinno się spełnić, bo tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się w niedzielę 25 stycznia br , był adresowany na wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u dzieci. Akcji towarzyszyło hasło „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”.

To ważne, że Orkiestra w swojej 34-letniej historii zagrała właśnie dla tych dzieciaków.

– Bardzo się cieszymy, że problemy tych pacjentów – a jest ich coraz więcej, zostały dostrzeżone bo nie jest to bagatelna sprawa – podkreślają lekarze.

Choroby układu pokarmowego to jedne z najczęstszych schorzeń występujących u dzieci

i młodzieży. Jest to bardzo zróżnicowana grupa problemów zdrowotnych, do których zaliczamy choroby przewodu pokarmowego, wątroby i dróg żółciowych oraz trzustki.

Dane epidemiologiczne wskazują, że czynnościowe zaburzenia przewodu pokarmowego dotyczą nawet od 10 do 30% populacji dziecięcej, w zależności od rodzaju zaburzenia i grupy wiekowej.

Tuż przed północą 25 stycznia br na koncie 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy było ponad 183 mln zł. Ostateczny rezultat poznamy w marcu.

Fot. 1: stud. Dominika Skarbek, stud. Weronika Przywara, stud. Joanna Borkowska, dr hab. n. med. Paulina Krawiec, stud. Dominika Brzuchacz, stud. Kacper Bartosik