Etyka w edukacji medyków

„Godność pacjenta a kształcenie kadr medycznych” to tytuł konferencji, która została zorganizowana na KUL-u w piątek 5 grudnia br. w czasie, której poruszano zagadnienia związane z moralnymi wyzwaniami w pracy medyków.

W jednej z dyskusji panelowych poświęconej kształceniu do odpowiedzialności i o miejscu etyki w przygotowaniu zawodowym medyków, uczestniczyła dr n.med. Monika Bojarska-Łoś wiceprezes Lubelskiej Izby Lekarskiej, sekretarz Komisji Etyki Lekarskiej LIL oraz sekretarz Komisji Etyki Naczelnej Rady Lekarskiej.

Konferencję rozpoczęły wykłady, które wygłosili m.in. prof. Mirosław Czuczwar – prezes elekt Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, który mówił o sumieniu medyka i odpowiedzialności za życie i godność pacjenta. Prof. Andrzej Derdziuk kierownik Katedry Bioetyki Teologicznej KUL wygłosił wykład o godności osoby ludzkiej, która jest fundamentem bioetyki personalistycznej a dr Agnieszka Polak z Zakładu Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej UM w Lublinie przedstawiła standardy kształcenia etyki lekarskiej.

Fot. Iwona Burdzanowska