Fotografując pejzaż ulicy

W V edycji Konkursu Fotograficznego Lekarzy, który organizuje Komisja ds. Kultury ORL w Warszawie II miejsce w kategorii „Fotografia uliczna” zajął Dariusz Hankiewicz przewodniczący Komisji Kultury Lubelskiej Izby Lekarskiej.

Do tegorocznej edycji konkursu, który ma dwie kategorie, lekarze i lekarze dentyści zgłosili w sumie 237 prac: 119 w kategorii fotografii ulicznej oraz 118 w kategorii tematu wolnego.

Jurorzy oceniali kompozycję, interpretację tematu, przekazane emocje oraz jakość techniczną zdjęć, zgodnie z regulaminem konkursu. Po burzliwych obradach przyznano nagrody w obu kategoriach.

Wyniki w kategorii „Fotografia uliczna”

I miejsce: Ryszard Zembrzuski

II miejsce: Dariusz Hankiewicz

III miejsce: Wojciech Król

Wyróżnienia: Mirosław Żydecki i Wojciech Król

Nagrodzone i wyróżnione zdjęcia zostały zaprezentowane na wystawie pokonkursowej oraz w katalogu.

