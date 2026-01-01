EKUZ przed wakacjami. NFZ przypomina o zasadach korzystania z opieki zdrowotnej za granicą

Przed rozpoczęciem sezonu urlopowego Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina o znaczeniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która umożliwia korzystanie z niezbędnych świadczeń medycznych podczas czasowego pobytu w krajach Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii oraz państwach EFTA – Norwegii, Islandii, Liechtensteinie i Szwajcarii.

Jak podkreśla Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ, nagłe zachorowanie lub uraz mogą zdarzyć się również podczas zagranicznych wyjazdów. EKUZ pozwala osobom ubezpieczonym w Polsce korzystać z publicznej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach, jakie obowiązują obywateli danego kraju. Karta jest bezpłatna dla osób uprawnionych do świadczeń finansowanych przez NFZ.

Uzyskanie dokumentu jest stosunkowo proste. Wniosek można złożyć osobiście w oddziale lub delegaturze NFZ, za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta albo przesłać pocztą. Osoby planujące wyjazd w najbliższym czasie mogą otrzymać kartę „od ręki” w punktach obsługi klienta NFZ, m.in. w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

Zainteresowanie dokumentem pozostaje bardzo duże. Od stycznia do maja 2026 r. Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ wydał blisko 447 tys. kart EKUZ. Obejmuje to zarówno dokumenty wydane bezpośrednio mieszkańcom regionu, jak i karty drukowane przez Centrum Usług Wspólnych NFZ w Chełmie dla pacjentów z całego kraju.

Eksperci przypominają jednak, że posiadanie EKUZ nie oznacza całkowicie bezpłatnego leczenia w każdym przypadku. Zakres świadczeń i zasady współpłacenia zależą od przepisów obowiązujących w kraju pobytu. W niektórych państwach pacjent może być zobowiązany do pokrycia części kosztów leczenia lub leków, a następnie ubiegać się o ich zwrot po powrocie do Polski. Dlatego przed wyjazdem warto zapoznać się z zasadami funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w kraju docelowym.

NFZ zachęca również do korzystania z przygotowanego „Poradnika Pacjenta”, zawierającego szczegółowe informacje dotyczące leczenia za granicą oraz zasad korzystania z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Więcej informacji można znaleźć na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w serwisie Internetowego Konta Pacjenta.