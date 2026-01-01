Ponad 100 operacji robotycznych w USK Nr 1. Rozwija się chirurgia nowotworów przewodu pokarmowego

Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie przekroczyła liczbę 100 wykonanych operacji z wykorzystaniem systemu robotycznego da Vinci. Ośrodek konsekwentnie rozwija zastosowanie technologii robotycznej w leczeniu nowotworów przewodu pokarmowego, obejmując nią kolejne obszary chirurgii narządowej.

W pierwszych miesiącach 2026 r. w klinice wdrożono robotyczne zabiegi w zakresie chirurgii przełyku i żołądka. W maju wykonano robotyczne resekcje przełyku oraz żołądka z rozległą limfadenektomią u pacjentów leczonych z powodu nowotworów tych narządów. Jak podkreślają przedstawiciele placówki, lubelski ośrodek jest obecnie drugim w Polsce wykorzystującym technologię robotyczną w chirurgicznym leczeniu raka przełyku.

Jednocześnie klinika oferuje pacjentom z nowotworami przełyku, połączenia przełykowo-żołądkowego i żołądka pełne spektrum małoinwazyjnych metod leczenia chirurgicznego, obejmujących zarówno techniki robotyczne, jak i zabiegi laparoskopowe, torakoskopowe oraz procedury hybrydowe.

Kolejnym etapem rozwoju chirurgii robotycznej było wdrożenie zabiegów w zakresie chirurgii trzustki, wątroby i dróg żółciowych. Po uzyskaniu certyfikacji przez kolejne zespoły operacyjne w czerwcu przeprowadzono pierwsze procedury realizowane z wykorzystaniem systemu robotycznego w tej grupie schorzeń. Celem projektu jest stworzenie kompleksowego programu leczenia nowotworów trzustki i wątroby z zastosowaniem technologii robotycznych.

Od 2024 roku standardem w klinice pozostają również robotyczne operacje raka odbytnicy i okrężnicy. Obecnie do wykonywania zabiegów z wykorzystaniem robota chirurgicznego przeszkolonych jest pięć zespołów operacyjnych działających w trzech obszarach chirurgii przewodu pokarmowego: górnego odcinka, pola wątrobowo-trzustkowego oraz dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

Zdaniem specjalistów rozwój chirurgii robotycznej umożliwia wykonywanie coraz bardziej zaawansowanych procedur małoinwazyjnych, co może przekładać się na większą precyzję zabiegów, szybszą rekonwalescencję oraz poprawę wyników leczenia pacjentów onkologicznych.

Więcej informacji na temat rozwoju chirurgii robotycznej można znaleźć na stronie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Fot. UMLub