Pierwsza pomoc – nauka dla każdego

Znajomość zasad pierwszej pomocy może uratować komuś życie. Światowy Dzień Pierwszej Pomocy to doskonała okazja do nauki, ale także do wspólnego spędzenia czasu z rodziną i znajomymi. Uczestnicząc w wydarzeniu, można zdobyć praktyczne umiejętności, które w przyszłości mogą uratować ludzkie życie.

Wypadek, zasłabnięcie czy nagłe zatrzymanie krążenia – to sytuacje, które mogą wydarzyć się w najmniej oczekiwanym momencie. Dlatego tak ważne jest, aby każdy z nas posiadał podstawowe kompetencje w zakresie udzielania pierwszej pomocy. To właśnie one decydują o pierwszych, często najważniejszych minutach, zanim na miejsce dotrą ratownicy.

Z myślą o promocji tych umiejętności Uniwersytet Medyczny w Lublinie zaprasza na obchody Światowego Dnia Pierwszej Pomocy, które odbędą się w sobotę, 13 września 2025 roku w Centrum Symulacji Medycznej przy ul. Chodźki 4.

