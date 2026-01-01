Ekspert skarbowy pomagał seniorom

Lekarze seniorzy z Lubelskiej Izby Lekarskiej spotkali się z ekspertem, który pomagał przy rocznym rozliczeniu zeznań podatkowych.

Tradycyjnie, lekarze seniorzy mogli liczyć na pomoc pani Lucyny Śmiech-Michno, głównego eksperta skarbowego przy rozliczeniu z fiskusem za 2025 rok. Osoby zainteresowane mogły skorzystać z takiego ułatwienia w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej.

Pomoc, dzięki uprzejmości I Urzędu Skarbowego w Lublinie, po raz kolejny organizowała Komisja ds. Lekarzy seniorów.

Fot. Iwona Burdzanowska