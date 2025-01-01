Szpital przy Staszica z potwierdzeniem jakości

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie dostał wyróżnienie „Wymagaj jakości”. Celem inicjatywy jest docenianie tych placówek opieki medycznej, które świadczą usługi najlepszej jakości.

,,Wymagaj Jakości” to inicjatywa realizowana od zeszłego roku przez Rzecznika Praw Pacjenta i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. 23 września wyróżnienie trafiło do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie.

Jak tłumaczą inicjatorzy projektu, wyróżnienie zwiększa prestiż placówki i buduje zaufanie pacjentów; motywuje do ciągłego doskonalenia procedur i standardów opieki a oprócz tego, wyróżnione placówki zyskują przewagę konkurencyjną na rynku usług medycznych.

Podczas wtorkowej uroczystości obecni byli członkowie Zarządu Szpitala oraz kierownicy jednostek medycznych i administracyjnych. Cenne wyróżnienie odebrała dyrektor naczelna Beata Gawelska z rąk dyrektora Departamentu Współpracy Biura Rzecznika Praw Pacjenta Jakuba Adamskiego.

Jak podkreślono szpital, który obchodzi w tym roku jubileusz 80-lecia, na początku roku otrzymał dziewiąty Certyfikat Akredytacyjny przyznany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia, osiągając jeden z najlepszych wyników w Polsce – 95proc. zgodności z wymaganymi standardami.

(oprac. jkg)

Fot. Iwona Burdzanowska