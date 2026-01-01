Lekarze i pielęgniarki należą do najstarszych grup zawodowych w Polsce. Eksperci wskazują na wyzwania dla systemu ochrony zdrowia

Starzenie się kadr medycznych pozostaje jednym z największych wyzwań polskiego systemu ochrony zdrowia. Najnowsze analizy Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że lekarze specjaliści, lekarze dentyści oraz pielęgniarki i położne należą do najstarszych grup zawodowych w kraju.

Według danych GUS średni wiek lekarzy specjalistów wynosi obecnie około 56 lat, natomiast pielęgniarek i położnych ze specjalizacją przekracza 50 lat. Oznacza to, że w perspektywie najbliższych 10–15 lat znaczna część doświadczonych pracowników ochrony zdrowia osiągnie wiek emerytalny.

Eksperci zwracają uwagę, że problem nie dotyczy wyłącznie liczby lekarzy czy pielęgniarek, ale również struktury wiekowej personelu. System będzie musiał jednocześnie zastępować odchodzących specjalistów oraz odpowiadać na rosnące potrzeby zdrowotne starzejącego się społeczeństwa.

W przypadku pielęgniarstwa dane od lat wskazują na dominację osób w wieku 50–59 lat wśród aktywnych zawodowo pielęgniarek, mimo stopniowego wzrostu liczby osób wykonujących ten zawód. Podobne wyzwania dotyczą również części specjalizacji lekarskich, w których średnia wieku systematycznie rośnie.

Zdaniem autorów analiz konieczne są działania zachęcające młodych lekarzy i pielęgniarki do pozostawania w publicznym systemie ochrony zdrowia oraz inwestowanie w rozwój kadr medycznych. Istotne znaczenie mają również zwiększanie liczby miejsc szkoleniowych, poprawa warunków pracy oraz tworzenie możliwości rozwoju zawodowego.

Choć liczba osób posiadających uprawnienia do wykonywania zawodów medycznych stopniowo rośnie, eksperci podkreślają, że bez skutecznej wymiany pokoleniowej utrzymanie dostępności świadczeń zdrowotnych może w kolejnych latach stać się jednym z największych wyzwań organizacyjnych dla polskiej ochrony zdrowia.

Źródło: analiza GUS, Alert Medyczny.

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