Nowe uzależnienie – kryptowaluty

Z badań naukowców wynika, że część osób inwestujących w kryptowaluty robi to w sposób problemowy. Jak hazardziści tracą kontrolę nad czasem, pieniędzmi i emocjami.

Instytut Psychiatrii i Neurologii przebadał grupę tysiąca inwestorów. Okazało się, że aż jedna trzecia z nich przejawia wzór zachowań określany jako problemowy a 28 proc. badanych inwestorów wykazuje jednocześnie objawy hazardu problemowego.

– Inwestowanie nie jest hazardem, ale pewne jego formy – szczególnie te oparte na spekulacji – są celowo „uhazardowione” poprzez wykorzystanie mechanizmów znanych z gier losowych, by zwiększyć emocjonalne zaangażowanie użytkowników – podkreślił współautor badań dr Michał Bujalski, socjolog, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. – Nowoczesne aplikacje inwestycyjne, dostępne całodobowo, stosują algorytmy analizujące zachowania użytkowników i dostosowujące ofertę w sposób utrzymujący ich w stanie ciągłego napięcia i emocjonalnej ekscytacji. Całodobowa dostępność rynku, duża zmienność kursów i obietnica szybkiego zysku sprawiają, że kryptowaluty mogą stać się równie uzależniające jak ruletka czy zakłady bukmacherskie – stwierdził dr Bujalski.

Profil problemowego inwestora w Polsce to najczęściej mężczyzna w wieku 30–40 lat, z wyższym wykształceniem, impulsywny, poszukujący wrażeń, a jednocześnie nierzadko zmagający się z samotnością, stresem czy lękiem.

Więcej o zjawisku, które należy traktować jako nowe, rosnące zagrożenie uzależnieniami behawioralnymi w serwisie Nauka w Polsce – naukawpolsce.pl.

(oprac. jkg)

Fot. Pixabay/TheDigitalArtist