Pięcioro konsultantów wojewódzkich z nowymi powołaniami

Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski wręczył powołania pięciu konsultantom wojewódzkim. Dla czworga z nich oznacza to kontynuację pracy na kolejnych kadencjach, a dla jednej osoby – objęcie nowej funkcji. W gronie powołanych znaleźli się specjaliści związani z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie oraz lubelskimi szpitalami klinicznymi.

Na kolejne kadencje konsultantów wojewódzkich powołani zostali prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska w dziedzinie nefrologii, dr hab. n. med. Janusz Borowicz w dziedzinie protetyki stomatologicznej oraz dr n. med. Leszek Grzywna w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej. Piątą kadencję rozpocznie prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska, który pełni tę funkcję od 2009 r. Dr hab. n. med. Janusz Borowicz jest konsultantem od 2011 r., podobnie jak dr n. med. Leszek Grzywna.

Czwartą kadencję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie patomorfologii będzie pełnić prof. dr hab. n. med. Justyna Szumiło, sprawująca tę funkcję od 2014 r. Nową konsultantką wojewódzką w dziedzinie położnictwa i ginekologii została dr hab. n. med. i n. o zdr. Adrianna Kondracka, która w latach 2025–2026 pełniła funkcję konsultantki wojewódzkiej w dziedzinie perinatologii.

Powołani eksperci są związani z ważnymi ośrodkami akademickimi i klinicznymi w regionie. Prof. Wojciech Załuska kieruje Kliniką Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i pełni funkcję rektora uczelni. Dr hab. Janusz Borowicz jest profesorem uczelni w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej UMLub. Dr Leszek Grzywna pracuje jako starszy asystent w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Prof. Justyna Szumiłło jest specjalistką patomorfologii w Zakładzie Patomorfologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Z kolei dr hab. Adrianna Kondracka kieruje oddziałem w Klinice Położnictwa i Patologii Ciąży Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie.

Konsultanci wojewódzcy pełnią istotną rolę w systemie ochrony zdrowia, wspierając merytorycznie działania dotyczące poszczególnych dziedzin medycyny. Ich doświadczenie kliniczne i naukowe stanowi ważne zaplecze eksperckie dla ochrony zdrowia w regionie.

Źródło i fotografia: Lubelski Urząd Wojewódzki