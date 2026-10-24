Po porodzie razem przez całą dobę. Rodzinna sala poporodowa w USK nr 4 w Lublinie

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie uruchomił komercyjną rodzinną salę poporodową, która umożliwia bliskiej osobie całodobowy pobyt z matką i noworodkiem. To rozwiązanie ma zapewnić rodzicom większą prywatność i komfort w pierwszych dniach po narodzinach dziecka.

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 przy ul. Jaczewskiego w Lublinie uruchomiono rodzinną salę poporodową o podwyższonym standardzie – jest to pierwsza tego typu oferta wśród publicznych szpitali w mieście, pozwalająca osobie wskazanej przez pacjentkę towarzyszyć jej i dziecku przez całą dobę.

Pokój zaprojektowano z myślą o zapewnieniu rodzinie prywatności oraz warunków sprzyjających spokojnemu przejściu przez pierwsze dni po porodzie. Na wyposażeniu znalazły się m.in. osobna łazienka, rozkładana sofa dla osoby towarzyszącej, aneks socjalny z lodówką, czajnikiem i kuchenką mikrofalową, a także stół z krzesłami. Rodzice mają również do dyspozycji przewijak dla noworodka i telewizor Smart TV z dostępem do internetu. Oferta obejmuje pełne wyżywienie szpitalne dla obojga rodziców.

Wprowadzenie sali rodzinnej nie oznacza zmiany zakresu opieki medycznej. Opieka położnych, pielęgniarek i lekarzy neonatologów pozostaje taka sama jak w przypadku pacjentek przebywających w salach wieloosobowych. Nowa propozycja dotyczy przede wszystkim warunków pobytu i możliwości nieprzerwanej obecności bliskiej osoby.

Usługa ma charakter komercyjny. Koszt doby wynosi 500 zł, a minimalny okres pobytu to trzy noce, co oznacza wydatek co najmniej 1500 zł. Nie ma możliwości rezerwacji sali przed porodem. Chęć skorzystania z niej można zgłosić dopiero w trakcie trwającego porodu, a przyjęcie zależy od dostępności pokoju.

Rodzinna sala poporodowa to przykład poszerzania oferty szpitalnej o rozwiązania uwzględniające nie tylko potrzeby medyczne pacjentek i noworodków, lecz także znaczenie wsparcia bliskich w okresie okołoporodowym.

Źródło: Dominik Wąsik, „Po porodzie razem przez całą dobę. W Lublinie uruchomiono pierwszą komercyjną rodzinną salę poporodową”