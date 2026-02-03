Nowy sprzęt – lepsze bezpieczeństwo i komfort

W Światowym Dniu Walki z Rakiem 4 lutego br w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli odbyło się spotkania w czasie którego, zaprezentowano nowoczesny sprzęt medyczny, który będzie służył wsparciu leczenia hematologicznego pacjentów w Oddziale Hematologii i Transplantacji Szpiku.

Sprzęt i aparatura została zakupiona w ramach darowizny Fundacji DKMS w wysokości 300 tys. zł. Nowe wyposażenie umożliwi bezpieczniejsze i bardziej komfortowe leczenie pacjentów, w tym osób po przeszczepach szpiku, wymagających intensywnej terapii hematologicznej oraz uczestników programów innowacyjnych, takich jak terapia CAR-T, realizowana w Oddziale COZL.

Terapia CAR-T to nowoczesna metoda leczenia nowotworów krwi, polegająca na genetycznej modyfikacji komórek odpornościowych pacjenta w celu zwalczania choroby, co stawia Oddział w gronie najbardziej wyspecjalizowanych ośrodków hematologicznych w Polsce.

Oddział współpracuje z Fundacją DKMS w ramach programów edukacyjnych, wsparcia dawców komórek macierzystych i rozwoju transplantologii w Polsce. Dzięki temu pacjenci mają dostęp do najnowocześniejszych terapii, a personel korzysta z innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo i komfort leczenia. Nowy sprzęt poprawi monitorowanie stanu zdrowia chorych, usprawni codzienną opiekę pielęgniarską oraz podniesie standard hospitalizacji, wpływając bezpośrednio na proces leczenia i rekonwalescencji pacjentów.

aa

Fot. COZL