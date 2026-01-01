Relikwie świętego lekarza

Relikwie włoskiego lekarza, świętego Józefa Moscatiego trafiły do kaplicy zamojskiego szpitala. We wtorek relikwiarz uroczyście został wprowadzony do szpitalnej placówki.

– Wpisuje się to w misję szpitala jako miejsca, w którym troska o ciało idzie w parze z troską o ducha – tłumaczą organizatorzy wydarzenia w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Święty Józef Moscati (1880-1927) włoski lekarz, naukowiec, docent uniwersytetu w dziedzinie fizjologii człowieka i chemii fizjologicznej. Całe życie był związany z Neapolem, pracował tamtejszym szpitalu. Z narażeniem życia miał kierować ewakuacją placówki w czasie erupcji Wezuwiusza (1906). Koordynował działania sanitarne podczas epidemii cholery (1911).

Kanonizowany przez papieża Jana Pawła II w związku z cudem jakim było uzdrowienie chorego na białaczkę robotnika. Matce mężczyzny przyśnił się lekarz w fartuchu, kobieta rozpoznała w nim Moscatiego. Modliła się do niego i syn odzyskał zdrowie.

W kaplicy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu oprócz relikwii włoskiego lekarza, znajdują się już relikwie bł. Hanny Chrzanowskiej (1902-1973), pielęgniarki, działaczki charytatywnej i prekursorki pielęgniarstwa rodzinnego oraz relikwie papieża Jana Pawła II.

Jak informuje Zamoścopedia.pl zamojski SPSW jest jedyną w Polsce medyczną placówką, która ma relikwiarz ze skrawkiem materiału z krwią Karola Wojtyły. W kaplicy Szpitala Niepublicznego w Zamościu znajduje się relikwiarz z puklem włosów świętego JPII.

Uroczystość wprowadzenia relikwii świętego Józefa Moscatiego odbyła się 10 lutego, w przeddzień Światowego Dnia Chorego.

(oprac. jkg)

Ilustracja: FB/ Święty Józef Moscati