Pomnik otulony

W rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej, która przyszła na świat 7 listopada 1867 roku, panie działające w ramach grupy Otulanie Włóczką postanowiły to uczcić. Zwróciły uwagę na pomnik Marii i Piotra Curie, który od dziesięcioleci stoi w sąsiedztwie Uniwersyteckiego Szpitala Kliniczny Nr 4 w Lublinie i jest jednym z mniej znanych rzeźb w Lublinie.

Chodzi o pracę autorstwa Aliny Ślesińskiej, która powstała w 1963 roku i zawsze była eksponowana w pobliżu szpitala. Aktualnie to jej druga lokalizacja a przeprowadzka była związana z rozbudową placówki.

W ramach urodzinowej akcji aktywistek, które od wielu lat eksponują swoje prace w przestrzeni miejskiej biorąc udział w kolejnych edycjach Nocy Kultury czy współpracując z różnymi instytucjami, postacie pomnikowe zyskały dzianinowe okrycia. Włóczkowe elementy odnoszące się do odkryć uczonych, powstały specjalne w tym celu i zostały zainstalowane w porozumieniu ze szpitalem. Autorki dziewiarskiej interwencji działają społecznie, szydełkują w ramach czasu wolnego.

7 listopada to też ważny dzień dla nauki i jubilatki z innego powodu. W 1911 r. Szwedzka Akademia Nauk przyznała Marii Skłodowskiej-Curie drugą, tym razem samodzielną Nagrodę Nobla z chemii za odkrycie polonu i radu. Została pierwszym człowiekiem wyróżnionym tą nagrodą dwukrotnie i pierwszą kobietą laureatką Nobla w dziedzinie chemii.

(jkg)

Fot. Archiwum OW