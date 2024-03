Bialski szpital podlicza inwestycje

Już w tym roku placówka kupiła sprzęt za 4 miliony złotych. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej podsumował inwestycje, które zrealizowano tu w czasie kilku ostatnich lat.

Podczas konferencji, na której placówka przedstawiała zrealizowane przedsięwzięcia, za kluczowe uznano powstanie Bialskiej Onkologii. Obiekt oddany do użytku w 2021roku jest uznawany za symbol nowoczesności i jakości usług szpitala. W ramach BO powstały oddziały: Chemioterapii Dziennej, Onkologii Klinicznej, Hematologii, pracownie endoskopowe, poradnie, pracownie radiologiczne. Koszt tego przedsięwzięcia to ponad 63 i pół miliona złotych.

Powstanie Pracowni Genetycznej i Laboratorium Mikrobiologicznego, rozbudowa poczty pneumatycznej w szpitalu, zakup sprzętu do elastografii wątroby, to efekt projektu jaki zrealizowano w bialskiej placówce kilka lat temu, w ramach transgranicznej współpracy między Polską, Białorusią a Ukrainą. Wydano wówczas ok. 2 mln zł.

Jak wyliczają władze, w ubiegłym roku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej pojawiła się aparatura medyczna której koszt sięga 6,25 mln zł. Lekarze korzystają m.in. z mikroskopu i videomikroskopu kupionych dla nowopowstałego Oddziału Neurochirurgicznego. Ale także: videobronchoskopu i EBUS, sprzętu do biopsji fuzyjnej prostaty, sprzętu okulistycznego oraz sprzętu do zabiegów laryngologicznych.

W tym roku szpitalna Pracownia Tomografii Komputerowej otrzymała nowoczesny 64-rzędowy tomograf komputerowy, a Szpitalny Oddział Ratunkowy wzbogacił się o obszar diagnostyki radiologicznej wyposażony w nowoczesny aparat rentgenowski oraz tomograf komputerowy.

W sumie inwestycje realizowane w latach 2019-2024 w bialskim szpitalu szacuje się na 115,5 mln zł.

(oprac. jkg)

Fot. materiały prasowe