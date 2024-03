Nowoczesny SOR ma Łęczna

We wtorek (19 marca) uroczyście otwarto Szpitalny Oddział Ratunkowy w SPZOZ w Łęcznej.

Szpital w Łęcznej na przebudowę i rozbudowę SOR otrzymał ok. 7, 7 mln zł z rezerwy budżetowej i rozpoczął inwestycję jesienią 2022 r. W ubiegłym roku szpital znalazł się na liście konkursowej Ministerstwa Zdrowia, co zaprocentowało kolejnym zastrzykiem finansowy – tym razem była to kwota ok. 7,3 mln zł przeznaczona na zakup wyposażenia SOR.

Pierwszych pacjentów SOR przyjmie już za kilka dni.

Szpitalny Oddział Ratunkowy został rozbudowany i zyskał ponad 300 metrów kwadratowych powierzchni a także nową bazę diagnostyczną, obejmującą nową pracownię rentgenodiagnostyczną i nową pracownię tomografii komputerowej. – Przebudowaliśmy oddział tak, by w momencie ponownego wystąpienia pandemii, dolna jego część stała się tzw. częścią zakaźną, pozwalającą diagnozować pacjentów i kierować ich bez kolizji z innymi pacjentami na oddziały – informował dyrektor łęczyńskiego szpitala Krzysztof Bojarski.

Koszt inwestycji wyniósł ponad 10 mln zł. Rocznie SOR w Łęcznej przyjmuje około 15 tysięcy pacjentów, z czego ponad 3 tysiące jest hospitalizowanych.

opr.aa