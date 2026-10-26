Odkrycie naukowe i postęp kliniczny nie są tym samym

Jak układ odpornościowy walczy z nowotworem, dlaczego immunoterapia nie u wszystkich pacjentów przynosi takie same efekty i jak przełożyć odkrycia laboratoryjne na korzyści dla chorych? Wywiad z prof. Iloną Kryczek, badaczką zajmującą się immunologią nowotworów, uhonorowaną tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Otrzymała Pani tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, z którym łączą Panią wieloletnie relacje naukowe. Co z Pani perspektywy sprawia, że ta współpraca jest wartościowa i jakie znaczenie ma dla Pani samo wyróżnienie otrzymane właśnie w Lublinie?

To wyróżnienie jest dla mnie ogromnym zaszczytem, ale również pewnym zaskoczeniem. W pracy naukowej koncentrujemy się przede wszystkim na pytaniach, na które próbujemy znaleźć odpowiedzi, i rzadko zastanawiamy się nad własnymi osiągnięciami w kategoriach wyróżnień czy nagród.

Współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie ma dla mnie szczególne znaczenie, ponieważ opiera się na wieloletnich relacjach, wzajemnym zaufaniu i wspólnych zainteresowaniach naukowych. W nauce bardzo ważne jest znalezienie ludzi, z którymi można nie tylko realizować projekty, ale również swobodnie dyskutować, kwestionować własne hipotezy i wspólnie poszukiwać nowych kierunków badań.

Chciałabym też podkreślić, że nauka jest przedsięwzięciem zespołowym. Moje osiągnięcia są nierozerwalnie związane z wieloletnią współpracą z profesorem Weipingiem Zou oraz z pracą wielu znakomitych naukowców, doktorantów i współpracowników. Dlatego traktuję ten doktorat jako uznanie dla naszego wspólnego dorobku.

Otrzymanie takiego wyróżnienia w Polsce, kraju, w którym się wychowałam i zdobywałam wykształcenie, ma dla mnie dodatkowy wymiar osobisty.

W swoich badaniach zajmuje się Pani relacjami między układem odpornościowym a nowotworem. Co w tym obszarze uważa Pani za szczególnie interesujące lub zaskakujące z punktu widzenia współczesnej immunologii nowotworów?

Przez wiele lat dominowało przekonanie, że podstawowym problemem jest niewystarczające rozpoznawanie nowotworu przez układ odpornościowy. Dziś wiemy, że sytuacja jest znacznie bardziej złożona. W wielu nowotworach obecne są limfocyty T zdolne do rozpoznawania antygenów nowotworowych, ale ich funkcja zostaje stopniowo ograniczona przez przewlekłą stymulację, sygnały hamujące, warunki metaboliczne oraz inne elementy mikrośrodowiska guza.

Co szczególnie interesujące, nie zawsze jest to proces nieodwracalny. Niektóre populacje limfocytów zachowują zdolność do odzyskania aktywności, podczas gdy inne przechodzą w stan głębokiej dysfunkcji.

Jednym z najważniejszych odkryć współczesnej immunologii nowotworów jest zrozumienie, że funkcja limfocytów T nie zależy wyłącznie od ich wewnętrznych mechanizmów molekularnych, lecz jest kształtowana przez całe otaczające je środowisko. Możemy na nią wpływać nie tylko poprzez bezpośrednią regulację aktywności limfocytów, ale również poprzez modulowanie funkcji komórek prezentujących antygen, komórek wspomagających i supresyjnych, zmianę interakcji między nowotworem a układem odpornościowym czy oddziaływanie na komórki zrębu. Coraz lepiej rozumiemy również znaczenie środowiska metabolicznego oraz przestrzennej organizacji tkanki nowotworowej, które mogą decydować o tym, czy komórki odpornościowe w ogóle dotrą do guza, rozpoznają go i zachowają zdolność do jego eliminacji.

To zasadniczo zmienia nasze spojrzenie na immunoterapię. Zamiast koncentrować się wyłącznie na pobudzaniu limfocytów T, możemy poszukiwać sposobów przebudowy całego mikrośrodowiska nowotworu, tak aby sprzyjało ono skutecznej i trwałej odpowiedzi immunologicznej. Właśnie ta złożoność, ale jednocześnie mnogość potencjalnych punktów interwencji, jest dla mnie jednym z najbardziej fascynujących aspektów współczesnej immunologii nowotworów.

Jednym z obszarów Pani badań jest metabolizm komórek odpornościowych. Jak metabolizm wpływa na zdolność tych komórek do walki z nowotworem i czy lepsze poznanie tych zależności może w przyszłości mieć znaczenie terapeutyczne?

Metabolizm komórkowy przez długi czas postrzegano przede wszystkim jako sposób dostarczania energii i materiałów niezbędnych do funkcjonowania komórki. Dziś wiemy, że jest on również jednym z podstawowych mechanizmów regulujących jej zachowanie.

Limfocyt T po rozpoznaniu antygenu musi bardzo szybko zmienić swój program metaboliczny. Aby proliferować, produkować cytokiny i eliminować komórki nowotworowe, potrzebuje odpowiednich składników odżywczych i sprawnie działających szlaków metabolicznych.

Problem polega na tym, że mikrośrodowisko nowotworu jest często metabolicznie niekorzystne. Komórki nowotworowe i odpornościowe konkurują o dostępne składniki odżywcze, a niedotlenienie i nagromadzenie produktów przemiany materii dodatkowo ograniczają funkcję limfocytów.

Nasze badania pokazują, że metabolizm nie tylko umożliwia aktywność komórek odpornościowych, ale może również bezpośrednio wpływać na ich różnicowanie, trwałość i zdolność do odpowiedzi przeciwnowotworowej.

To otwiera interesujące możliwości terapeutyczne. Zamiast wyłącznie zwiększać aktywację limfocytów, być może będziemy mogli odpowiednio modyfikować ich metabolizm, aby zwiększyć ich odporność na niekorzystne warunki panujące w guzie.

Trzeba jednak pamiętać, że te same szlaki metaboliczne są wykorzystywane przez wiele typów komórek. Kluczowym wyzwaniem pozostaje więc selektywność takiej interwencji.

W badaniach nad nowotworami coraz większe zainteresowanie budzi ferroptoza, czyli szczególny rodzaj śmierci komórkowej związany m.in. z zaburzeniami metabolizmu lipidów. Dlaczego naukowcy przyglądają się temu mechanizmowi i co warto dziś o nim wiedzieć z perspektywy rozwoju onkologii?

Ferroptoza jest szczególną formą regulowanej śmierci komórkowej, zależną od żelaza i związaną z oksydacyjnym uszkodzeniem lipidów błon komórkowych. Różni się zasadniczo od apoptozy, która przez wiele lat była uważana za jeden z głównych mechanizmów eliminacji komórek nowotworowych przez układ odpornościowy.

Wiele badań wskazuje, że w trakcie wieloletniego rozwoju nowotworu, pod wpływem presji selekcyjnej, w tym ze strony układu odpornościowego, komórki nowotworowe mogą nabywać oporność na apoptozę. Jest to jeden z mechanizmów pozwalających im przetrwać pomimo obecności cytotoksycznych limfocytów T i innych mechanizmów obronnych organizmu.

Co interesujące, niektóre nowotwory oporne na apoptozę pozostają podatne na ferroptozę. Nie rozumiemy jeszcze w pełni, dlaczego tak się dzieje. Jedną z możliwości jest to, że podatność na ferroptozę w większym stopniu zależy od aktualnego stanu metabolicznego komórki, składu jej lipidów i dostępności mechanizmów antyoksydacyjnych, a nie wyłącznie od klasycznych szlaków genetycznej regulacji śmierci komórkowej. Nie oznacza to jednak, że ferroptoza nie podlega kontroli genetycznej.

Nasze badania, podobnie jak prace innych zespołów, pokazują, że układ odpornościowy może wykorzystywać ferroptozę jako mechanizm eliminacji komórek nowotworowych. Oznacza to, że cytotoksyczność immunologiczna nie ogranicza się do klasycznych szlaków apoptotycznych, a ferroptoza może stanowić szczególnie istotną alternatywną drogę eliminacji komórek, które wykształciły oporność na apoptozę.

Jednocześnie ferroptoza jest przykładem złożoności biologii nowotworów. Jej indukcja w komórkach nowotworowych może być korzystna, ale podobne procesy zachodzące w komórkach odpornościowych mogą osłabiać odpowiedź przeciwnowotworową.

Dlatego najważniejszym wyzwaniem nie jest samo zwiększenie ferroptozy, lecz zrozumienie, w jakich komórkach i warunkach można ją selektywnie wykorzystać do skuteczniejszego leczenia nowotworów.

Immunoterapia stała się ważnym elementem leczenia wielu nowotworów, ale jej efekty nie są jednakowe u wszystkich pacjentów. Wciąż nie potrafimy w pełni wyjaśnić, dlaczego u jednych chorych odpowiedź na leczenie jest bardzo dobra, a u innych pozostaje ograniczona. Co uważa Pani za jedną z najważniejszych nierozwiązanych kwestii w tym obszarze?

Moim zdaniem jednym z najważniejszych wyzwań jest zrozumienie, co decyduje o trwałości odpowiedzi przeciwnowotworowej.

Immunoterapia może doprowadzić do spektakularnych i długotrwałych remisji, ale u znacznej części pacjentów odpowiedź jest ograniczona albo z czasem dochodzi do progresji choroby.

Wiemy, że znaczenie mają właściwości samego nowotworu, jego antygenowość, mechanizmy prezentacji antygenów, skład mikrośrodowiska oraz stan funkcjonalny komórek odpornościowych. Nadal jednak nie potrafimy w pełni przewidzieć, jak te czynniki współdziałają u konkretnego pacjenta.

Szczególnie interesuje mnie biologiczna różnica między limfocytami T, które zachowują zdolność do długotrwałego funkcjonowania, a tymi, które ulegają wyczerpaniu.

W naszych badaniach analizujemy między innymi czynniki transkrypcyjne i szlaki sygnałowe regulujące te procesy. Okazuje się, że cząsteczki znane z zupełnie innych funkcji biologicznych mogą odgrywać nieoczekiwaną rolę w utrzymaniu aktywności przeciwnowotworowej limfocytów.

W przyszłości chciałabym, abyśmy potrafili nie tylko reaktywować istniejącą odpowiedź immunologiczną, ale również świadomie kształtować jej trwałość.

Pobudzanie układu odpornościowego do walki z nowotworem może wiązać się również z działaniami niepożądanymi, gdy reakcja immunologiczna obejmuje zdrowe tkanki. Jakie znaczenie ma poznawanie biologicznych przyczyn takich powikłań? Czy badania podstawowe mogą pomóc w przyszłości lepiej przewidywać ryzyko ich wystąpienia i bezpieczniej prowadzić leczenie?

Układ odpornościowy musi nieustannie utrzymywać równowagę między skuteczną eliminacją zagrożeń a ochroną własnych tkanek. Immunoterapia ingeruje w mechanizmy regulujące tę równowagę, dlatego jej skuteczności mogą towarzyszyć działania niepożądane, niekiedy bardzo poważne.

Co istotne, odpowiedź przeciwnowotworowa i reakcje immunologiczne prowadzące do uszkodzenia zdrowych tkanek wykorzystują częściowo wspólne mechanizmy regulacyjne, ale pod wieloma względami istotnie się różnią. Różnice te dotyczą między innymi rozpoznawanych antygenów, zaangażowanych populacji komórek odpornościowych, lokalnych sygnałów regulacyjnych oraz właściwości mikrośrodowiska tkankowego.

Nie bez znaczenia są również indywidualne predyspozycje pacjenta. Podobnie jak nie wszyscy ludzie mają taką samą skłonność do rozwoju chorób autoimmunologicznych, tak również podatność na immunologiczne działania niepożądane leczenia może być zróżnicowana osobniczo. Uwarunkowania genetyczne, wcześniejsze doświadczenia immunologiczne oraz indywidualne właściwości układu odpornościowego mogą wpływać na to, jak organizm reaguje na immunoterapię. Zrozumienie tych różnic mogłoby w przyszłości pozwolić nie tylko lepiej przewidywać ryzyko powikłań, ale również dostosowywać leczenie do konkretnego pacjenta.

Uważam, że właśnie poznanie tych podobieństw i różnic jest jednym z najważniejszych kierunków badań. Naszym celem nie powinno być jedynie coraz silniejsze pobudzanie układu odpornościowego, ale coraz bardziej precyzyjne sterowanie jego aktywnością. Można to porównać do kalibracji odpowiedzi immunologicznej – takiego dostosowania jej mechanizmów, aby maksymalizować skuteczność przeciwnowotworową, jednocześnie ograniczając uszkodzenia zdrowych tkanek.

Badania podstawowe mają tutaj fundamentalne znaczenie. Im lepiej poznamy mechanizmy odpowiedzialne za skuteczną eliminację nowotworu oraz te prowadzące do niepożądanych reakcji immunologicznych, tym większa będzie szansa na opracowanie terapii, które pozwolą selektywnie wzmacniać jedne procesy, a ograniczać drugie.

Ostatecznym celem jest więc nie maksymalna aktywacja układu odpornościowego, lecz optymalna, precyzyjnie ukierunkowana i dostosowana do indywidualnego pacjenta odpowiedź immunologiczna, zapewniająca jak największą korzyść terapeutyczną przy możliwie najmniejszym ryzyku powikłań.

Współczesna medycyna potrzebuje coraz ściślejszego dialogu między naukowcami prowadzącymi badania laboratoryjne a lekarzami pracującymi z pacjentami. Jak najlepiej wykorzystać potencjał takiej współpracy?

Uważam, że współpraca między lekarzami a naukowcami prowadzącymi badania podstawowe jest absolutnie niezbędna, ponieważ obie grupy wnoszą odmienne, ale wzajemnie uzupełniające się perspektywy.

Wykształcenie medyczne, doświadczenie kliniczne i przede wszystkim bezpośredni kontakt z pacjentem sprawiają, że lekarze są szczególnie wyczuleni na praktyczne problemy medycyny. Potrafią dostrzegać potrzeby, których znaczenie nie zawsze jest oczywiste z perspektywy laboratorium, a także lepiej oceniać, które kierunki badań mają szansę przełożyć się na rzeczywistą poprawę diagnostyki i leczenia. Co równie ważne, lekarz postrzega pacjenta całościowo, nie tylko przez pryzmat konkretnego nowotworu czy zaburzonego szlaku molekularnego, ale również innych chorób, indywidualnych uwarunkowań, tolerancji leczenia i jakości życia. Ta holistyczna perspektywa jest niezwykle cenna, szczególnie w czasach, gdy badania naukowe stają się coraz bardziej wyspecjalizowane.

Z kolei naukowcy zajmujący się badaniami podstawowymi mogą analizować obserwowane zjawiska na poziomie molekularnym i komórkowym, identyfikować ich mechanizmy oraz poszukiwać nowych możliwości interwencji terapeutycznej. Często dysponują też swobodą eksplorowania pytań, których znaczenie kliniczne nie jest jeszcze oczywiste.

Najbardziej wartościowa współpraca powstaje wtedy, gdy te dwie perspektywy spotykają się już na etapie formułowania pytań badawczych. Obserwacje kliniczne mogą inspirować odkrycia podstawowe, a wyniki badań laboratoryjnych pozwalają spojrzeć na znane problemy medyczne w zupełnie nowy sposób.

W naszym programie badawczym szczególnie cenimy możliwość konfrontowania wyników uzyskanych w modelach eksperymentalnych z biologią ludzkich nowotworów oraz doświadczeniem lekarzy zajmujących się pacjentami. Nawet najbardziej zaawansowany model laboratoryjny nie odzwierciedla bowiem całej złożoności choroby człowieka.

Uważam, że prawdziwy postęp w medycynie rodzi się właśnie z takiego partnerskiego dialogu, kiedy wiedza mechanistyczna spotyka się z doświadczeniem klinicznym, a obie strony wzajemnie korygują i poszerzają swoje spojrzenie na problem.

Lekarze mają dziś dostęp do ogromnej liczby publikacji i doniesień o nowych odkryciach, ale nie każde obiecujące badanie oznacza, że można już zmienić sposób postępowania z pacjentem. Jak odróżnić wynik, który stanowi ważny krok w rozwoju wiedzy, od takiego, który daje już podstawy do myślenia o praktycznym zastosowaniu klinicznym?

Być może mój pogląd nie jest szczególnie popularny, ale uważam, że pojedyncza, nawet bardzo interesująca obserwacja biologiczna nie wystarcza, aby wyciągać daleko idące wnioski. W nauce kluczowe jest nie tylko wykazanie, że jakieś zjawisko występuje, ale również zrozumienie, dlaczego i w jaki sposób do niego dochodzi.

Moim zdaniem przekonujące odkrycie powinno opierać się na kilku wzajemnie uzupełniających się elementach: rzetelnej dokumentacji obserwacji, wyjaśnieniu odpowiedzialnego za nią mechanizmu, potwierdzeniu jego znaczenia w odpowiednich modelach biologicznych, a następnie weryfikacji w kontekście biologii człowieka. Oczywiście nie każde badanie musi obejmować wszystkie te etapy, ale im dalej idące wnioski, szczególnie dotyczące potencjalnych zastosowań klinicznych, tym silniejszych i bardziej kompleksowych dowodów powinniśmy oczekiwać.

Tak kompleksowe badania wymagają często wielu lat pracy i bywają publikowane w czasopismach o wysokim współczynniku wpływu, takich jak Nature, Science czy Cell. Nie oznacza to jednak, że należy czytać wyłącznie te czasopisma. Czasami wszystkie elementy potrzebne do oceny odkrycia znajdują się w jednej obszernej publikacji, a czasami są rozproszone w wielu pracach, które trzeba odnaleźć i przeanalizować łącznie.

Dlatego zachęcałabym lekarzy, aby nie wyciągali wniosków na podstawie jednej publikacji, niezależnie od prestiżu czasopisma. Znacznie ważniejsze jest zadawanie właściwych pytań i poszukiwanie odpowiedzi w całokształcie dostępnej literatury. Czy obserwacja została potwierdzona? Czy rozumiemy jej mechanizm? Czy wykazano jego znaczenie biologiczne? Czy wyniki eksperymentalne znajdują potwierdzenie u ludzi?

I wreszcie najważniejsze pytanie z perspektywy lekarza: czy istnieją wystarczająco wiarygodne dowody kliniczne, że wykorzystanie tego odkrycia rzeczywiście poprawia wyniki leczenia pacjentów?

Możemy bowiem doskonale rozumieć mechanizm biologiczny, a mimo to nie wiedzieć, czy jego modyfikacja przyniesie korzyść terapeutyczną. Odkrycie naukowe i postęp kliniczny nie są tym samym, choć jedno często stanowi fundament drugiego.

Dlatego uważam, że najważniejsza jest nie znajomość pojedynczych publikacji, lecz umiejętność krytycznego myślenia, formułowania pytań i samodzielnego poszukiwania odpowiedzi. To właśnie pozwala odróżnić interesujące odkrycie od dobrze udokumentowanego mechanizmu biologicznego, a obiecujący kierunek badań od rzeczywistego postępu w leczeniu pacjentów.

Najważniejsza jest więc nie znajomość pojedynczych publikacji, ale umiejętność krytycznego myślenia, formułowania pytań i samodzielnego poszukiwania odpowiedzi. To właśnie ta umiejętność pozwala odróżnić interesującą hipotezę od dobrze udokumentowanego odkrycia, a obiecujący kierunek badań od rzeczywistego postępu w leczeniu pacjentów.

Współpraca międzynarodowa pozwala łączyć doświadczenia, kompetencje i zaplecze badawcze różnych ośrodków. Co Pani zdaniem decyduje o trwałości i skuteczności takiego partnerstwa oraz jaką rolę odgrywa w nim kształcenie kolejnego pokolenia badaczy?

Moim zdaniem podstawą trwałej współpracy naukowej są przede wszystkim ludzie, wzajemne zaufanie i wspólna ciekawość naukowa.

Oczywiście znaczenie mają również infrastruktura, finansowanie i dostęp do nowoczesnych technologii, ale same w sobie nie wystarczą do stworzenia dobrego partnerstwa.

Najbardziej wartościowa współpraca powstaje wtedy, gdy poszczególne zespoły wnoszą odmienne kompetencje, potrafią ze sobą otwarcie dyskutować i nie obawiają się kwestionowania własnych hipotez.

Bardzo ważnym elementem jest również kształcenie młodych naukowców. Współpraca międzynarodowa daje im możliwość poznania różnych kultur pracy, metod badawczych i sposobów myślenia o problemach naukowych.

Staram się przekazywać młodym badaczom, że nauka nie polega jedynie na opanowaniu technik laboratoryjnych czy publikowaniu wyników. Najważniejsza jest umiejętność zadawania właściwych pytań, krytycznego interpretowania danych i zachowania uczciwości intelektualnej.

Szczególnie cieszy mnie, gdy dawni doktoranci i współpracownicy rozwijają własne programy badawcze. To jeden z najbardziej trwałych rezultatów pracy naukowej.

Wieloletnia współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie stworzyła podstawy do dalszych wspólnych działań. Czy widzi Pani konkretne obszary immunologii nowotworów, w których lubelskie zespoły mogłyby rozwijać nowe projekty razem z Pani ośrodkiem?

Widzę wiele możliwości, szczególnie na styku immunologii nowotworów, biologii molekularnej i medycyny klinicznej.

Jednym z interesujących kierunków jest poznawanie mechanizmów odpowiedzialnych za utratę funkcji limfocytów T w mikrośrodowisku nowotworu oraz poszukiwanie sposobów przywracania ich aktywności.

Drugim ważnym obszarem jest immunometabolizm, czyli badanie, w jaki sposób dostępność składników odżywczych i aktywność szlaków metabolicznych wpływają na odpowiedź przeciwnowotworową.

Duży potencjał widzę również w badaniach nad mechanizmami oporności na immunoterapię, regulowanymi formami śmierci komórkowej, w tym ferroptozą, oraz identyfikacją nowych biomarkerów odpowiedzi na leczenie.

Szczególnie wartościowe byłyby projekty łączące badania mechanistyczne z analizą materiału klinicznego. Takie podejście pozwala nie tylko identyfikować nowe zjawiska biologiczne, ale również oceniać ich znaczenie w rzeczywistej chorobie człowieka.

Nie chciałabym jednak z góry narzucać konkretnych tematów. Najlepsze projekty powstają zwykle w wyniku wspólnej dyskusji, gdy różne doświadczenia i perspektywy prowadzą do pytań, których żadna ze stron nie postawiłaby samodzielnie.

Mam nadzieję, że wieloletnie relacje z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie będą nadal rozwijały się właśnie w takim kierunku.